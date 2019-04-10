Ücretsiz okul öncesi eğitim kayıtları başladı İngiltere’de eğitimde başarı oranlarını analiz eden istatistikler çocukların başarı düzeyinin çok düşük olduğunu açığa çıkardı. Araştırmalar, bu çocukların okul öncesi eğitime yeterli ölçüde katılmadıklarını gösterdi.

Eğitimdeki başarı oranını yükseltmek için İngiltere genelinde duyurulması amaçlanan bir proje geliştirildi. Bu hazırlanan projede, Freefor 2’s isimli çalışma ile, bazı sosyal yardımları almaya hak kazanmış ailelerin, 2 ila 4 yaşında olan çocuklarının, haftada 15 saat ücretsiz okul öncesi eğitim (NURSERY) hakkına sahip olduklarını duyurmayı amaçlıyor. Belirtilen sosyal yardımlar şu şekildedir: Income Support, gelir esasina dayali Job seeker’s Allowance (JSA) ve Employment and Support Allowance (ESA), Universal Credit( vergiden sonraki yıllık geliri £15,400’den az olan kişiler ve partnerleri), TaxCredits(vergiden sonraki yillik geliri £16,190’nin altında olan kişiler), State Pension Credit, Immigration and Asylum Act, Working Tax Credit.

Belirtilen yardımları alamayan ailelerin çocukları 3 yas itibariyle koşulsuz olarak haftada en az 15 saat ücretsiz eğitim hakkından faydalanabilecekler. Ayrıca çalışan anne ve babaların çocukları haftada 30 saate kadar ücretsiz eğitim hakkına sahipler. Aileler okul öncesi eğitim için ikamet ettikleri bölgenin belediyesine internet üzerinden ya da direk başvuru yapabilirler.

Özellikle Türk toplumuna mensup göçmen çocukların başarısına katkı sağlamak için gönüllü olarak hizmet veren eğitimci Dilek Aygun, özel eğitim ihtiyacına sahip engelli çocukların da bu imkandan faydalanabileceklerini belirtti. Aygun, 2 yaşında verilen okul öncesi eğitimin çocuğun sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük oranda katkı sağladığını ifade etti ve ailelere çocuklarının ücretsiz okul kayıtlarını yapabilmeleri için çağrıda bulundu. Başvuru yapmak isteyenler, 02088881999 / 07871267933 telefon numarandaniletişimegeçebilir.

Freefor 2s projesi kapsamında ücretsizeğitime hak kazanmış çocuklar aşağıda belirtilen tarihlerde eğitim surecine girebilecekler:

1 Eylül -31 Aralık tarihleri arasında 2 yaşına girecek olan çocuklar 1 Ocak itibariyle,

1 Ocak -31 Mart tarihleri arasında 2 yaşına girecek olan çocuklar 1 Nisan itibariyle,

1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında 2 yaşına girecek olan çocuklar 1 Eylül itibariyle.

Aileler konuyla ilgili yardım ve bilgiyi bölgedeki çocuklara ilişkin kurumlardan da(children’scentre) alabilecekler. Bölge sakinlerine en yakın çocuk merkez kurumları aşağıda belirtilen web sitesinden tespit edilebilir.

https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds

yada 3 yas ve ustu haklar için aşağıdaki internet sitesinden bilgi edinebilirler:

https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-and-education-for-2-to-4-year-olds İkamet ettiğininiz bölgedeki Ofsted kayıtlı okul öncesi kurumları öğrenmek için https://www.gov.uk/find-free-early-education posta kodunuzu girmeniz yeterli olacaktır.