KTGBİ üyeleri, Kıbrıs’a ‘kültürel gezi’ düzenliyor

KIBRIS Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) 12 kişilik bir heyetle, 8 -14 Nisan tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde, Kuzey Kıbrıs’ta olacak.

21 Ekim 2018’de faaliyetlerine başlayan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’den (KTGBİ), özellikle İngiltere’de doğup büyüyen gençlerin, kültürlerini öğrenmeleri ve yaşatmaları için çalışıyor. Bu amaçla 8 Nisan’da Kuzey Kıbrıs’a gidecek olan gençler, memleketlerinin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetme fırsatı bulacak.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’den (KTGBİ) 12 kişilik bir heyet, 8 Nisan’da kültür gezisi ve temaslar için Kuzey Kıbrıs’a gidecek.

Kültür gezisi, 8 -14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

İngiltere’de doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan okumak veya yaşamak için bu ülkeye gelen Kıbrıslı Türk gençler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği, faaliyetlerine 21 Ekim 2018’de başladı.

Özellikle İngiltere’de doğup büyüyen gençlerin, kültürlerini öğrenmeleri ve yaşatmaları için uğraş veren KTGBİ, gençlerin, Kıbrıs’ı daha fazla ziyaret edip bağlarını güçlendirmesi için çaba harcıyor.

Bu amaçla Kuzey Kıbrıs’a düzenlenecek kültürel geziye, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da destek verdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Kuzey Kıbrıs’ta, dernek yetkilileri ile görüşen Bakan Ataoğlu, gençlerin Kuzey Kıbrıs’a daha fazla gelebilmesi, ülke kültürünü unutmaması ve yaşatması adına birtakım projeler üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

Bakan Ataoğlu, bakanlık olarak KTGBİ’ye destek olup, kültürel geziye öncülük etmekle, gençlere destek sözünü de tutmuş oldu.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, gençlere sahip çıkıp desteklediği için KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti.

BİR HAFTALIK KÜLTÜR GEZİSİ

8 – 14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan kültür gezisine katılacak 12 genç, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel ve tarihi yerlerini gezerek, memleketlerini keşfetmeyi hedefliyor.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, amaçlarının, özellikle İngiltere’de doğup büyüyen gençlere kendi kültürlerini ve tarihlerini tanıtmak olduğunu ifade etti.

İngiltere’de doğup büyüyen ve burada yaşayan bir genç olarak İngiltere’deki gençlerin- Kıbrıs’ı çok sevdiklerini rahatlıkla söyleyebileceğini ifade eden Horozoğlu, gençlerin memleketleriyle bağlarını güçlendirerek, asimilasyonu önleyeceğini söyledi.

Memleketin havasının, kokusunun, kültürü ve insanlarının kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Horozoğlu, şunları kaydetti:

“Turizm Bakanlığı, bizlere böyle bir olanak sunduğu için çok minnettarız. Burada doğup büyüyen gençlerimiz çoğu zaman Kıbrıs’ı ziyaret ediyor fakat kültürel ve tarihsel değerlerinden haberdar değil. Bu gezinin amacı ise gençlerin kültürlerini tanıması ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkması. Her fırsatta gençlerin asimile olduğunu vurguluyoruz, burada doğup büyüyen gençler kimlik karmaşası yaşıyor.

Londra’da, ailelerine göre farklı bir kültür içerisinde yetişen üçüncü nesil Kıbrıslı Türk gençleri için bu sorun daha da fazla önem taşımaktadır. Çünkü gençler, aileleri ve yakın çevrelerinde gördükleri geleneksel değerler ve kültür ile içerisinde yaşadıkları sosyalleşme veya farklı kültürü bağdaştırma sorunları yaşayabilir.

Bu çerçevede gençlerin ‘kimlik karmaşası’ veya ‘kimlik dağılması’ yaşayabilir.

Dolayısıyla bu gençler, Kıbrıs’ı daha fazla ziyaret edip, bağlarını güçlendirerek, Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmalı.”