Karakuş’un katılımı ile Cobblers Coffee’de sıcak buluşma Enfield Beldiye Başkanı Saray Karakuş ve Londra Yardım Melekleri, Cumartesi günü, Edmonton’da kısa bir sure önce hizmete giren Cobblers Coffee’de bir araya geldi.

Cumartesi günü Edmonton’da geçen ay hizmete açılan Cobblers Coffee’de, Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş ve Londra Yardım Melekleri bir araya gelerek birlikte bir dayanışma kahvesi içtiler.

Sıcak bir ortama olanak sağlayan Cobblers Coffee’de düzenlenen etkinlik, güzel bir sohbet havasında geçti. Londra Yardım Melekleri, kanser hastaları ile yardımlaşma ve dayanışma temelinde ileriye taşımak istedikleri konulara ilişkin çalişmalarından bahsettiler.

Düzenlenen kahve etkinliğine Cobblers Coffee’nin sahiplerinden Mustafa Soner’de sohbete eşlik etti.

Karakuş, bulunduğu sıcak ortamdan memnuniyetini dile gertirerek zaman zaman böyle sıcak sohbetlerin yinelenmesi gerektiğini belirterek Londra Yardım Melekleri ve kendilerini ağırlayan Cobblers Coffee sahiplerine teşekkürlerini sundu. Karakuş, kısa bir süre önce açılışı yapılan ve topluma böyle bir sıcak ortam yaratan Cobblers Coffee ekibine başarı dileklerini iletti.

Karakuş, yapılan sohbetlerden sonra dışarda toplu fotoğraf çekilerek, kendilerine eşlik eden herkese teşekkür etti.