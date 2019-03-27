PAARS, şiddet ve taciz mağdurlarına el uzatmaya devam ediyor

AİLE içi taciz ve şiddet mağdurlarına el uzatan “Parent Abuse And Reconciliation Service – PAARS” oluşumu Enfiled Belediyesi’nde Belediye Başkanı Saray Karakuş’un da hazır olduğu toplantıda çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Limasollular Derneği’nin de yer aldığı toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti. 2012’de Ayşe Adil ve Joe Lettieri tarafından kurulan PAARS, Family Based Solutions adıyla yola devam edeceğini duyurarak çalışmaları ve ileriye yönelik projeleri hakkında bilgi sundu.

Toplantıda Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, PAARS’ın çalışmalarını başarılı bulduğunu dile getirerek, daha sonraki çalışmaları için başarılar diledi.

Ayşe Adil de ailelerinden şiddet gören çocukların yüzde 80’inin de kendi hayatlarında aşırı şiddet eğiliminde olduğunu belirtti. Adil, çocukları eğitip, yönlendirmenin en başta gelen görevler arasında olduğunu dile getirerek, yalnızca çocuklara değil, şiddet gören herkese el uzattıklarını söyledi.

Adil, toplum içerisinde şiddet görenlerin 0208 363 6262 numaralarından kendilerine ulaşmalarını veya 5 Chase Side Crescent, Enfield, Middlesex EN2 0JA adresini ziyaret etmelerini söyledi.

AİLE içi taciz ve şiddet mağdurlarına el uzatan “Parent Abuse And Reconciliation Service – PAARS” oluşumu Enfiled Belediyesi’nde Belediye Başkanı Saray Karakuş’un da hazır olduğu toplantıda çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Limasollular Derneği’nin de yer aldığı toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti. 2012’de Ayşe Adil ve Joe Lettieri tarafından kurulan PAARS, Family Based Solutions adıyla yola devam edeceğini duyurarak çalışmaları ve ileriye yönelik projeleri hakkında bilgi sundu.

Toplantıda Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, PAARS’ın çalışmalarını başarılı bulduğunu dile getirerek, daha sonraki çalışmaları için başarılar diledi.

Ayşe Adil de ailelerinden şiddet gören çocukların yüzde 80’inin de kendi hayatlarında aşırı şiddet eğiliminde olduğunu belirtti. Adil, çocukları eğitip, yönlendirmenin en başta gelen görevler arasında olduğunu dile getirerek, yalnızca çocuklara değil, şiddet gören herkese el uzattıklarını söyledi.

Adil, toplum içerisinde şiddet görenlerin 0208 363 6262 numaralarından kendilerine ulaşmalarını veya 5 Chase Side Crescent, Enfield, Middlesex EN2 0JA adresini ziyaret etmelerini söyledi.