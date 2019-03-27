Londra’da Denktaş ve Küçük için mevlit töreni gerçekleşecek

KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve hayatını kısa bir zaman önce kaybeden eski KKTC Başbakanı İrsen Küçük adına mevlit okutulacak.

Hüseyin Haşim Elbakayi, Muzaffer Gülkaya ve Erkin Güney tarafından düzenlenen mevlit töreni, 4 Nisan Perşembe akşamı, saat 19.45’te, 9-15 Shackwell Lane, London, E8 2DA adresinde gerçekleşecek.

Elbakayi, Gülkaya ve Güney, gerçekleşecek olan anma gecesine ve mevlit törenine tüm halkı davet etti.

RAUF RAİF DENKTAŞ

Rauf Raif Denktaş 27 Ocak 1924 doğdu ve 13 Ocak 2012’de vefat etti. Kıbrıs Türkü siyasetçi ve yazar. Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıydı. 1983’ten 2005’e kadar cumhurbaşkanlığı yaptı.

İRSEN KÜÇÜK

İrsen Küçük, 1940, Lefkoşa’da doğdu ve 10 Mart 2019’da hayatını kaybetti. Kıbrıs Türkü siyasetçi. 2010-13 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanı olarak görev yaptı. İrsen Küçük, Kıbrıs Cumhuriyeti eski devlet başkanı yardımcısı Fazıl Küçük’ün yeğenidir.