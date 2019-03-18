Londra, birleşik Kıbrıs için harekete geçti

İNGİLTERE’DE faaliyet yürütmekte olan Kıbrıslı örgütlerin temsilcilerinden ve toplum bireylerinden oluşan bir grup Kıbrıslıi Londra’da bulunan Kıbrıs Toplum Merkezi’nde 14 Mart 2019 Perşembe akşamı toplandı.

Aynı grup, ilk toplantısını 15 Şubat 2019 Cuma akşamı Hackney Kıbrıslılar Merkezi’nde gerçekleştirmişti.

Perşembe akşamı düzenlenen toplantı yoğun katılımlla gerçekleşti.

İlk toplantının ardından, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar olarak, adadaki Kıbrıs sorunu ile ilgili siyasi ilerleme olması için burada lobbici faaliyetler yürütmek için karar alındı.

Özellikle de uzun süredir müzalere edilmemesi konusundaki ciddi endişeler yoğun olarak ortaya konuldu. Samimi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ve Kıbrıs’ın gelecepş konusundaki endişelere değinildi.

İki bölgeli, iki toplumlu federasyonu temelinde kabul edilen Birleşmiş Milletler çerçervesi içinde tek uluslararası kişiliği olacak biçiöde Kıbrıs sorununun çözmüne yönelik,bir hareket gerçekleşmesi için adımlar atıldı.

İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıslı temsilciler ve örgütler bir araya gelerek, Kıbrıs’ta bir çözüm için, kampanya başlattı.

14 Mart Perşembe akşamı gerçekleşen toplantıda, bu kampanyanın ismi ve amacı konuşuldu.

Kampanyanın amacı Kıbrıs’ta çözüm, dolayısıla İngiltere’de farklı kampanya stratejileri de tartışıldı.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan, CTP Londra Dayanışma Derneği eski Başkanı İlker Kılıç, Kıbrıs’ta çözümün önemini vurguladı ve şu ifadeyi kullandı:

“Hepimiz birleşik Kıbrıs için burdayız. Amacımıza ulaşmak için ortak bir kuruluş altında mücadele vermeliyiz. Kişisel olarak ben bu mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceğim. Ortak çalışmalar birleşik Kıbrıs için oldukça önemli, başarılı sonuçlar ise ortak bir kuruluş tarafından gerçekleşebilir.

Kıbrıs’ta adik ve kalıcı bir çözüm için kampanya yürütmek amacı ile tüm Kıbrıslıların geniş, çeşitliliği olan, kapsayıcı bir kök hareketi oluşturması çok önemli.”

Kıbrıs’ta iki taraf arasında görüşmelerde önceden anlaşılmış prensipler temelinde Kıbrıs’ı yeniden birleştirmeyi amaçlayan ortak bir çabaya katkıda bulunmak isteyenler hep birlikte kampanya başlattı.