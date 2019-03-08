TWPA, ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı

Londra’da bulunan ve toplumumuz kadınlarını başarılı bir şekilde temsil eden, ayrıca en eski ve köklü derneklerden biri olma özelliği taşıyan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Londra Wood Green’de bulunan Grand Palace’ta bir etkinlik düzenledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in de katıldığı organizasyona, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, dün gece KKTC’de yaşanan ölümlü kaza nedeniyle katılmadı.

İngiltere’de yaşayan kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, yemek ikramı yapılarak başladı.

Yemeklerin yenmesinin ardından, organizasyonun sunuculuğunu üstlenen Duygu Tağmaç, kadının önemine değinen etkili ve duygulu bir şiir okuduktan sonra sözü İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği başkanı Ayşe İbrahim aldı.

Organizasyona gelenlere teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Ayşe İbrahim, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Daha sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’de kürsüye çıkarak tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal’e plaket verdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyeleri sahneye çıktı. Yönetim Kurulu üyelerine, Derneği Eski Başkanlarından Aysın Yılmaz’a ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal’e, çiçek verildi.