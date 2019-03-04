Tolga Aramaz’ın parti üyeliği donduruldu

ENFIELD Belediyesi Meclis Üyesi 23 yaşındaki Tolga Aramaz’ın, İşçi Partisi’nde üyeliği dondurulduğu açıklandı.

Edmonton Green’i temsil eden Tolga Aramaz, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Enfield belediyesinin bütçe planını reddetti.

Enfield Belediyesi’nin bütçesinde yapılacak olan 18 milyon pound kesinti için 27 Şubat Çarşamba akşamı meclis üyeleri bir araya gelerek oylama gerçekleştirdi.

Tolga Aramaz ise, bütçe kesintilere karşı gelerek gelecek yılki bütçeyi reddetiğini açıkladı.

Enfield’in finans kabine üyesi Mary Maguire, 27 Şubat Çarşamba akşamı, hazırlanan bütçenin, en mağdur insanları korumak amacıyla oluştuğunu ifade etti.

Öte yandan, gerçekleşen toplantı sırasında Aramaz, belediye yetkililerine hitap ederek, Muhafazakar hükümetin kemer sıka politikasına karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Aramaz şu ifadeyi kullandı:

“Hayatım boyunca Enfield’de yaşadım ve altı yıl yoksulluk içinde büyüdüm. Altı metre karelik bir yatak odasını 15 yaşındaki kız kardeşimle sosyal konutu paylaşıyorum.

Ekonomik zincirin dibinde hayatın nasıl olduğunu öğrendim ve kemer sıkmanın etkisini kesinlikle yaşadım. Benim meclis üyeliğim insanların hayatlarından daha önemli değil. Muhafazakar iktidarın kemer sıkma politikasına uygulan bir meclis üyesi olmak istemiyorum.

ONLARIN SESİ OLMAM İÇİN BANA OY VERDİLER

İşçi Paritisi, bu kesintilere karşı direnmek için her türlü yasal yolu denemeli. Sahip olduğumuz her radikal seçeneğe bakmalıyız ki artık insanlarımız daha fazla yoksulluk ve acı çekmesin. Sosyalist bir bilet üzerinde kampanya yaptım ve belediyenin en yoksun bölgesi olan Edmonton halkı, ilgi alanlarına hizmet etmem için ve onların sesi olmam için bana oy verdiler.

Muhafazakarların sundukları kemer sıkma polikasını kabul ederek, bana oy veren halkımı hayal kırıklığını uğratmayacağım.”

Bütçe oylama yapıldığı sırasında, Aramaz oy kullanmamayı tercih etti.

Belediye lideri Nesil Çalışkan, Aramaz’ın Ulusal İşçi Partisi kurallarını ihlal ettiğinden dolayı parti üyeliğinin askıya alındığını söyledi.

Bu süreç içinde, Aramaz bağımsız meclis üyesi olarak devam edecek.