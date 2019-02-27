BAF, ‘Melüli ve Hakka Yürüyen Dostlarını’ andı

ENFIELD Alevi Kültür Merkezi’nde Melüli ve Hakka Yürüyen Dostları anıldı.

Britanya Alevi Federasyonu tarafından Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde 23 Şubat Cumartesi günü düzenlenen Melüli ve Hakka Yürüyen Dostlarının anıldığı etkinliğe yoğun katılım sağlandı.

Birçok kişinin katılım sağladığı etkinlikte Melüli’ye ait eserler seslendirildi. Etkinlikte bulunanların da eşlik ettiği eserler, sevgi, saygı ve özlemle seslendirildi.

MELÛLİ KİMDİR?

Melûli’nin göbek adı Karaca, resmi adı Hüseyin, soyadı Erbil’dir. Babası Reşo, Malatya’nın Hekimhan ilçesinin Engizek köyünden, Çavreş aşiretinin Süslüler kolundandır. Reşo, genç yaşında gönlünü kaptırdığı Senem ile birlikte köyü terk eder.

Bir yılını Elbistan’ın Elmalı, ikinci yılını Yarpuz’un (bugünkü Afşin’in) Anstıl köyünde geçirdikten sonra Kötüre köyüne gelir, yerleşir. Kısa sürede varlık sahibi olur, ikinci evliliğini yapar. Bu evlilikten Gülsüm, Karaca (Melûli), Cuma, Memik ve Şehriban adlı çocukları olur.

Karaca, 1892 doğumludur. Okuma çağına gelince köyünde Arap Hoca’dan Arapça okuma-yazma öğrenir, sonra Yarpuz’daki Ermeni okuluna devam eder. Yaklaşık on yıl süreyle okuduğu Ermeni okulunun 1915 yılındaki Ermeni tehciri nedeniyle kapanması üzerine köyüne döner. Gürün’ün Konakpınar köyünden Abdullah Kahya’nın kızı Bağdat ile evlenir. Bu arada ticaret anlayışı yüzünden babası ile geçinemez, evini ayırır. Kendisi koyun ticareti ile uğraşırken sürüsünü satmak üzere gittiği Halep’ten satın aldığı tarihi, edebi, felsefi ve dini kitapları okur, bilgisini ve ufkunu genişletir.

Koyun ticareti sırasında tanıştığı Serkizçayırlı (Türkçayırı) Kiyno ile musahip olur. Kiyno’yu ve eşi Goşe’yi Kötüre’ye götürür, yaklaşık on yıl boyunca evinde mihman eder. Sonra iki aile evlerini ve geçimlerini ayırırlar. Ardından Goşe vefat eder. Öksüz kalan üç çocuğunu Karaca sahiplenir, nüfusuna geçirir ve büyütür.