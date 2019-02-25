KTGBİ Londra’daki gençleri bir araya getirdi

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, Londra’daki gençleri bir araya getirdi. Yoğun katılımlı buluşmada, gençler, daha sık bir araya gelip, birlik ve dayanışma içinde olmaya karar verdi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere yetkilileri, buluşmada, “Gençler, sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatıdır” şeklinde konuştu. Yetkililer, diasporada yaşayan toplumları ve gençlerimizi kenetlemek amacıyla birlik ve beraberlik sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, 22 Şubat Cuma akşamı, Londra’daki gençleri bir araya getirdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmada, gençler, tek çatı altında bir araya gelip tanışma fırsatı buldu.

Eğlenceli anlar paylaşan gençler, farklı etkinlikler çerçevesinde sık sık bir araya gelip, birlik ve dayanışma sağlayacağını belirtti.

Gençlere, gençlik buluşmasında, Kıbrıs kültürüne ait yiyecekler ikram edildi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere yetkilileri, gençlik buluşmasında güzel mesajlar verdi.

Yetkililer, “KTGBI olarak ‘güzel bir gelecek, gençlerle gelecek’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, diasporada yaşayan toplumları ve gençlerimizi kenetlemek amacıyla birlik ve beraberlik sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Omuzlarımızda yıllarının sorunların oluşturduğu bir sorumluluk var. Bunları yerine getirmek, bu zorluklara ilk göğüs geren “gençlik birliği” olmak, daha önce hiç denenmemiş bir yolu denemek, hiç de kolay değil. Ama yürekleri sevgi, saygı ve memleket hasretiyle dolu genç arkadaşlar yanımızda olduğu sürece, hiçbir zorluk bize engel olamayacaktır” dedi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere yetkilileri ayrıca, “Gençler, sadece geleceğimizin değil, bugünümüzün de teminatıdır” şeklinde konuştu.

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