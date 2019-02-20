CTCA UK “Halk bölünmesin diye festivali 30 Haziran’a erteledik”

İngiltere Kıbırıs Türk Dernekleri Konseyi 23 Haziran 2019 olarak belirledikleri festival tarihini, aynı gün içerisinde ikinci bir festival kararı alınmasından dolayı 30 Haziran 2019’a ertelediklerini duyurdu.

Konsey, aynı tarihte yapılacak olan başka bir festivalin olması durumunda halkın bölünerek katılım sağlayacağını ve stand sahiplerinin maddi olarak bu durumdan etkileneceğini göz önünde bulundurarak bu kararın alındığını ifade etti.

Festival tarihini diğer gruplardan iki ay öncesinden belirlediklerini ve kendilerinden sonra alınan bu kararın bir iyi niyet göstergesi olmadığını belirten Konsey, “Bugüne kadar, diğer grubun festival tarihini değiştirmesini veya gelip Konsey ile yan yana yürümelerini iyi niyetle bekledik. Maalesef bu gerçekleşmeyince, iki aydır yaptığımız çalışma ve masraflara rağmen kendi festivalimizi 1 hafta erteledik. Toplumu gerçekten önemseyenin, bölmek istemeyenin kim olduğunu halkımızın takdirine bırakıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Konsey, “Tüm halkımızı 30 Haziran 2019 Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde yapacağımız 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne bekliyoruz” diyerek çağırıda bulundu.