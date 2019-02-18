DERMAN ile DAY-MER’den kumar bağımlılığı ile ilgili konferans “Toplumdaki bazı intihar olayları kumar bağımlılığı ile ilintili”

DERMAN ile DAY-MER, kumar bağımlılığı ile başa çıkma yöntemleriyle ilgili konferans düzenledi.

DAY-MER Londra Toplum Merkezi’nde 16 Şubat günü düzenlenen konferansta Derman Genel Müdürü Nursel Taş ve Derman Ruh Sağlığı Servisi’nin sorumlusu Ufuk Genç konuştu.

Kumar bağımlılığı ile başa çıkma yöntemleriyle ilgili düzenlenen konferans, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Derman Genel Müdürü Nursel Taş ve Derman Ruh Sağlığı Servisi’nin sorumlusu Ufuk Genç kumar bağımlılığı ile ilgili yaptıkları açıklamalarda bağımlı durumda olanların profesyonel yardım alması gerektiğine vurgu yaparak, kumar bağımlılığının yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çektiler.

Toplumda ve tüm dünya genelinde kumar bağımlılığının büyük bir sorun teşkil ettiğine değinilen konferansta kumar bağımlılığı ile ilgili slayt gösterisi yapılarak, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

“BAZI İNTİHAR OLAYLARI KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE İLİNTİLİ”

Geçen aylarda toplum üyesi bir gencin kumar bağımlılığı nedeniyle intihar etmesiyle, dikkatler kumar ve intihar olaylarına çekilirken, toplantıda konuşan DAY MER’den Orhan Dil, kumar bağımlılığının yıkıcı etkileri olduğunu belirterek, toplumdaki bazı intihar olaylarının kumar bağımlılığıyla ilintili olduğunu ve buna kulak tıkamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

‘GÖÇMENLİK’ OLGUSU KUMAR BAĞIMLILIĞINI ORTAYA ÇIKARABİLİR

Konferansta konuşan DERMAN Genel Müdürü Nursel Taş, toplumdaki kumar bağımlılığı olan kişilerin genellikle erkekler olduğuna dikkat çekerek, krize çözüm arayışı içerisinde olanların genellikle kadınlar olduğunu belirtti. Erkeklerin genellikle ‘profesyonel yardım’ almaktan çekindiklerini dile getiren Taş, ‘göçmenlik’ olgusunun toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilere değinerek, kumar bağımlılığının nedenlerinden en önemlilerinin kaçış ve stresten uzaklaşma olduğunu söyledi. Kumar bağımlılığıyla ilgili önlemlerin çocukluk çağından itibaren alınması gerektiğini ve çocukların gelişim çağlarında stres ve baskıdan uzak tutulması gerektiğini kaydeden Taş, çocukların ağladığı zaman susturulmaması gerektiği ve sorunlarına kulak tıkamadan mantıklı bir şekilde dinlenmesi gerektiğini belirtti.

“DEPRESYON İLE KUMARIN İLİŞKİSİ OLDUĞU SAPTANDI”

Derman Ruh Sağlığı Servisi’nin sorumlusu Ufuk Genç, konferanstaki konuşmasına başlamadan önce BBC Panorama programından bilim insanlarının kumar bağımlılarında hormonsal ve beyinde biyolojik değişimlerle ilgili bir kesit gösterdi.

Genç daha sonra konuşmasına şöyle devam etti:

“Kumarda vücuda madde alınmasa da bağımlılığın nedeni psikolojik olduğu gibi biyolojik değişim de olabiliyor. Profesyonel yardımla kumarı bırakmak mümkün. Bağımlıların yakın çevresine bu konuda büyük iş düşüyor. Kumarbazı suçlamak, aşağılamak ya da ayıplamak yerine onun güvenini kazanarak profesyonel yardım almalarını sağlamak gerekiyor. Ailelerin, ‘bağımlıların kendini kumarhanelerden yasaklatması’ konusunda ikna etmesi de genellikle işe yarıyor. Kumar bağımlılığında belki de en büyük sıkıntı, ‘bağımlının sorununu paylaşmaması’ denilebilir…

Kumara, genellikle kolay ulaşılabilen ve oynanan paranın çok yüksek bir oranını kendisine kazandıran oyun makinelerindeki ruletlerle başlandığını anlatan Genç, “Ya çıkarsa düşüncesiyle başlanılan küçük oyunlar daha sonra ‘Kaybettiğimi geri almalıyım’ güdüsüne dönüşmekte. Beyindeki değişim, dopamin ve adrenalin salgılarıyla kumar alışkanlığa, o da krize dönüşmekte. Ne yazık ki bağımlılığın etkileri de yıkıcı olmakta. Kumar bağımlısı ailesini, işini, kariyerini kaybetmekte. Psikolojisi bozulmakta ve genellikle de yalana sığınmakta. Tekrar kazanmak için totemler geliştirmekte, patenler görmekte. Ayrıca depresyon ile kumarın ilişkisi olduğu saptandı.”

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