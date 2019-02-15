CTCA UK Gençlik Kolu’ndan, Young CTCA Launch Party

CTCA UK Gençlik Kolu bu akşam 19.00’da gençleri bir araya getirecek bir organizasyon düzenliyor.

Düzenlenecek olan organizyasyona giriş ücreti £10 olarak belirledi. Giriş saatinin 7pm olacağı etkinlikte Terry Dj T eşlik edecek.

CTCA UK Gençlik Kolu’nun gençleri bir araya toplayarak, gençleri ve toplumu bir arada tutacak fikirler ve görüşler sunmak ve kaynaşmak amacıyla düzenleyeceği Young CTCA Launch Party, Goals Eltham Baldon Sports Ground, Eltham Palace Rd, SE9 5LU Londra adresinde gerçekleşecek.

İletişim için (Yasemin) – 07960657513 veya (Tuncel) 07523689545 numaralarından ulaşabilirsiniz.