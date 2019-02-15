Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Tuncalı’yı ziyaret etti

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu (BK-KTÖF) Yönetim Kurulu üyeleri, Nahide Basri (Başkan Yardımcısı), Mehmet Göksu (Genel Sekreter) ve Cemal Uysal (Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri) KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’yı 14 Şubat 2019 tarihinde makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, Yönetim Kurulu üyeleri, Federasyon amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi vererek Birleşik Krallık’ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler arasında dayanışma kültürünü geliştirmek, ülkeye yeni gelen öğrencilerin uyum sağlamalarına yardımcı olmak, ülkemizi ilgilendiren konularda lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, Kıbrıslı Türk öğrencilerin dâhil olduğu bir iletişim ağı kurmak, üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına Kıbrıslı Türklerin etkin katılımlarını sağlamak ve etkinlik düzenlemek olduğunu söylediler.

Büyükelçi Tuncalı, burada öğrenim görmekte olan gençler ile iletişim ve diyaloglarını artırdıklarını ve bu yöndeki faaliyetlere devam edeceklerini belirterek, gençlerden kurdukları Federasyonla kalıcı olmayı hedeflemelerini istedi. Temsilcilik olarak Federasyona her türlü işbirliği ve desteğe hazır olduklarını ifade etti.