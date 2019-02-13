‘Tek’ Kıbrıs Türk Kültür Festivali tartışması

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Yönetim Kurulu ve üye dernekleri, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ‘tek Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ çağrısı haberi ile ilgili açıklamada bulundu.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, KTTO’nun tek festival çağrısı haberinin gerçekleri yansıtmadığını iddia ederek konuyla ilgili şöyle açıklamada bulundu:

“İki hafta önce İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından gazetelere gönderilen “İngiltere Kıbrıs Türklerine Tek Bir Festival Çağrısı” başlıklı yazının gerçekleri yansıtmadığını üzülerek kamuoyuna duyurmak isteriz.

Yazıda “Tek festival yapılması için mutabakat sağlandığı ve görüş birliğine varıldığı” iddiaları maalesef iddia olarak kalmakta ve ispatlanmamaktadır. “Konsey ve birçok Birlik ile Derneğin hala daha tek bir festivalin yapılmasından yana olduğunu her gün aldığımız bilgiler doğrultusunda anlamaktayız” iddiası ile Konsey’e üye dernekler töhmet altında bırakılmaktadır ve gerçekleri yansıtmamaktadır.

Konsey’in 28 üye derneği 15 Ocak 2019 tarihinde yapılan oylama ile festivali Konsey’in yapması yönünde karar kılmışlardır. Yine 5 Şubat 2019 tarihinde yapılan toplantıda da bu kararlarını gerekçeleriyle açıklamışlardır. Demokrasi, bu kararlara saygı duymayı gerektirir.

Konsey, diasporada yaşayan Kıbrıslı Türkleri temsil eden en büyük çatı kuruluştur. KKTC’nin aldığı bir kararla kurulan ve resmen tanınan bu üst kuruluş, 2017 yılında öncülük ederek ilk Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni düzenlemiştir. Sonuç olarak “Kıbrıs Türk Kültür Festivali ” bu isim ile tek olmalı ve Konsey çatısı altında düzenlenmelidir.

Geçen yıl yaşadığımız olumsuz etkenlerden dolayı, Konsey bu yılki festivalin hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde yoluna devam edecektir. Ama tüm kuruluş, kurum, dernek veya şahıslar, kısacası destek olmak isteyen herkes gelip yanımızda yürüyebilir, birlikte kültür festivalimizi yapabiliriz. Bu şekilde birlikte yürümeyi öğrenirsek önümüzdeki yıllarda değişik şekil ve formatta işbirlikleri düşünülebilir.

Konsey, 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni 23 Haziran 2019 Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde gerçekleştireceğini medyaya ve halka 2018 Aralık ayında duyurmuştur. Aynı tarihte ikinci bir festivalin bilinçli olarak düzenlenmesi tehdit ve hatta şantaj olarak algılanmaktadır ve böylelikle toplumumuzun kasıtlı olarak bölünmek istenildiği bariz bir şekilde görülmektedir. Böyle bir tavır kabul edilemez. Aracı olan kişi ve kurumların bunu göz önünde bulundurmalarını rica ediyoruz.

Konsey’in bugüne kadar sessiz kalma sebebi bu halkı düşünmesi ve bölmek istememesindendir!

Konsey Yönetim Kurulu ve Üye Dernekleri”