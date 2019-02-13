Barking’te Hasan Özcan için bayrak töreni yapıldı

LONDRA’NIN doğru bölgesinde bulunan Barking belediye binasına Türk Bayrağı çekildi.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Londra’nın Barking bölgesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Özcan Barking Belediyesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Göndere bayrak çekme töreninde 19 yaşında ölen saldırı kurbanı Türk vatandaşı Hasan Özcan’ın ailesi ve Barking Belediyesi yetkililerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Barkingham, Dagenham Deputy Leader Başkan yardımcısı Cllr Selma Ashraf, UID UK Kadın kolları başkanı Fatma Uğur ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Düzenlenen törenle Türk bayrağı Belediye binasına çekildi.

UID Kadın kolları başkanı Fatma Uğur konuşmasında, Barking’te bulunan Türk toplumun ve belediyenin işbirliği ile düzenlenen bayrak törenin önemini vurguladı ve teşekkürlerini sundu.

“TOPLUMLAR ARASINDA BARIŞ VE HUZUR”

Uğur, “Burada toplanmamıza vesile olan Hasan Özcan kardeşimizi rahmetle anıyor ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bugün burada Türk toplumun varlığını temsil etmek için ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için toplandık. Tüm Londra’da olduğu gibi, Barking bölgesinde de farklı ırklardan, toplumlardan ve kültürler bir arada yaşıyor.

Bu kültür zenginliğin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türk toplumumuzun varlığını sembolize eden bayrağımız burada dalgalandıkça toplumlar arasında huzur ve barışa vesile olmasını diliyoruz” dedi.

“BU TÖREN VE DAYANIŞMANIN MANEVİ ÖNEM TAŞIDIĞINA İNANIYORUM”

TC Büyükelçisi Ümit Yalçın Hasan Özcan’ın anısına bir konuşma yaptı.

Yalçın konuşmasını geçen yıl hayatını kaybeden Hasan Özcan’ı rahmetle anarak başladı ve şu ifadeyi kullandı:

“Burada gerçekleştirmiş olduğunuz mücadele ve dayanışma için hepinizi kutluyorum. Özellikle sevgili Hasan’ın değerli ailesi ve aile üyelerine kucaklıyorum ve tebriklerimi sunuyorum. Gerçekten hiç bir can geriye gelmez ve hiç bir tören onu yerine getirmez.

Fakat bu tören ve dayanışmanın manevi önem taşıdığına inanıyorum. Bütün bu olaylarla dayanışma ve saygı çerçevesinde yapmanızı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri tek tek kutluyorum. UID’de böyle bir inisiyatifin bir parçası olduğu için ayrıca kutluyorum. Dayanışma içinde olacağız. Acımızı paylaşacağız ama ileriye hep umutla bakacağız.”

“OĞLUM BAYRAK SEVDALISIYDI, TÜRK BAYRAĞINI ÇOK SEVERDİ”

Barking belediye binasına Türk bayrağı istiklal marşı eşliğinde çekildi.

Türk bayrağını binanın önünde çeken Hasan Özcan’ın annesi Emine Özcan duygulu anlar yaşadı. Anne Özcan, “Oğlum bayrak sevdalısıydı, Türk bayrağını çok severdi” dedi.

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