SPOT Konferansı: “Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi”

SPOT (Türkiye’deki İnsanlarla Dayanışma Birliği) 9 Şubat Cumartesi günü düzenlediği tam gün etkinliğiyle ‘Otoriter rejim altında demokrasi mücadelesi’ adı altında konferans gerçekleştirdi.

9 Şubat Cumartesi tam bir güne yayılan programıyla İngiltere Öğretmenler Sendikası (National Union of Teachers) binasında gerçekleşen etkinlik, birbirinden farklı konuşmacılar ve atölyelerle Türkiye’nin demokratik gelişimi ve yapısını konu aldı.

Konuşmacılar arasında Türkiye’den CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP eski Milletvekili Osman Baydemir, gazeteciler Çağrı Sarı, Mustafa Kuleli, direnişteki Flormar işçileri, gazeteci yazarlar Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner katılacak. Aynı zamanda İngiltere Parlamentosu’ndan İşçi Partisi Edmonton Milletvekili Kate Osamor, Avrupa Parlamentosu’ndan Julia Ward, UNITE Sendikası’ndan Simon Dubbins, PCS Sendikası’ndan Chris Baugh, gazeteci örgütlerinden, Ben Hicks, Aidan White, Sarah Clarke, Carolina Stockford, İngiltere Savaş Karşıtı Koalisyon’dan Lindsey German gibi isimler yer aldı.

‘Otoriter rejim altında demokrasi mücadelesi’ adı altında düzenlenen konferans kapsamında iki oturum ve dört ayrı atölye çalışması gerçekleştirdi. Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve verilen demokrasi mücadelesi ilk ağızlardan İngiltere kamuoyuna aktarıldı.

‘Otoriter rejim altında demokrasi mücadelesi’ etkinliğinde konuşan Edmonton Milletvekili Kate Osamor, böylesi platformlarda Türkiye’deki insanlarla dayanışma halinde olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Osmaor, Türkiye’deki gazetecilerin durumuna değinerek şu ifadeyi kullandı, “Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi.”

İNGİLTERELİ EMEKÇİLERİN MÜCADELESİ BELİRLEYİCİ

Ali Şeker, Türkiye’deki adaletsizliklere değinerek demokrasi mücadelesinin tüm muhalif kesimlerle birlikte verilmesinin altını çizdi. Osman Baydemir ise, Kürt halkının uğradığı haksızlıklar, baskılar ve bu baskılara karşı mücadelenin yükseltimesinin önemine değindi.

Konuşmasında İngiltere’de verilen sınıf mücadelesinin Türkiye halkları üzerindeki etkisinden söz eden Aydın Çubukçu, “Türkiye’nin savaş politikalarına İngiltere’nin desteğinin kesilmesi için aslolan İngiltere işçi sınıfı ve emekçi halklarının İngiltere’de vereceği mücadeledir” dedi. Çubukçu, İngiltere’deki emekçi halkların dayanışma mücadelesinde oynayacağı rolün altını çizdi.

GREVDEKİ FLORMAR İŞÇİLERİ VİDEO GÖNDERDİ

Grevdeki Flormar işçilerinin de bir video mesajı ile katıldığı konferansta yapılan atölye çalışmalarına katılan sendikacılar, Türkiye’deki işçi ve emekçilerin mücadelesini yakından takip ettiklerini, baskı rejimi altında bile işçilerin hakları için verdikleri mücadelenin büyük önem taşıdığı belirtildi.

İngiltere Öğretmenler Sendikası’nın ev sahipliğinde yapılan konferansta, Türkiye’deki hak ihlalleri, işten çıkartmalar, grev yasakları, baskı ve tutuklamalara ilişkin güncel veriler ile gelişmelerin paylaşılacağı konferansın kapanış oturumunda ve atölye çalışmalarında, Türkiye’de baskı altında olan kesimlerle dayanışmak için İngiltere’de nelerin yapılması gerektiğine dair tartışmalar yürütüldü.