Büyükelçiden Kıbrıslı türk öğrencilere ziyaret KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, 7 Şubat Perşembe günü Reading Üniversitesi’inde öğrenim görmekte olan Kıbrıslı türk öğrencileri ziyaret etti.

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’nın İngilterede okuyan Kıbrıslı türk öğrencilere yaptığı ziyarette, temsilcillik olarak yapacakları faliyetleri, gençlik projeleri ve karşılıklı önerilerle bir çok konuda görüş alışverişi yaptı.

Büyükelçi Tuncalı, İngiltere’de yaşayan ve öğrenim gören Kıbrıslı türk geçleri ile iletişim ve diyaloglarını arttırmaya ve bu yöndeki faliyetlerini güçlendirerek, ilişkilerini devam ettireceklerini belirtti.