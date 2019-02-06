Harem kız kardeşleri Duygu ve Begüm Öztürk HAREM London, 2015 yılında Londra’dayaşayan Duygu Öztürk ve Begüm Öztürk, iki kız kardeş tarafından kuruldu.

Derin bir kültürel mirasa sahip olan iki kız kardeşler, bir sure hayatlarını Avrupa’da ve Londra’da geçirdi. Londra’nın merkezinde yaşayan kız kardeşler, yaşadıkları iki kültür arasında bir köprü oluşturmak istediklerini söyledi.

Duygu Öztürk, Central Saint Martins mezunu olarak, markanın kurucusu ve sanat yönetmenidir. Öte yandan Goldsmith mezunu olan Begüm Öztürk, markanın işletme yönü ile ilgileniyor.

HER ŞEY HAMAM HAVLU İLE BAŞLADI…

Harem London’nın imzası olan “Pestamal”, Türkçede olduğu gibi Saf organik pamuktan elde edilen hamam havluları, Türkiye’de yerel ve özel olarak üretilir ve Harem London havlularını pazarın geri kalanından farklı kılar. Bu durum Harem Londra için anahtar kalitedir. İki kız kardeş, araştırmalarına sokak pazarlarında başlayarak, bir yıl boyunca her hafta sonu açtıkları standlarda müşterilere ürün tanıtımı yaptı.

Harem London, tamamen müsteri memnuniyeti odaklı çalişarak, stantları ziyeret eden müşterilerin telep ve isteklerine göre bir koleksiyon oluşturuyor.

Bu noktada stantlardaki ürünleri müşterilerilerin talepleri şekillendiriyor.

Bu süreç içinde markalarını hızlı ve başarılı bir şekilde geliştiren iki kız kardeş, daha sonra toptan satış yapmaya başladı. Harem London, toptancılara, özel kulüplere ve otellere hamam ve bornoz tedarik etmeye başlayarak sektör içerisindeki alanını genişletti.

HAREM LONDON İLGİ ODAĞI OLDU

Harem Londra, ilk yılında bile sosyal medyaya büyük ilgi gördü ve Harpers Bazaar UK Haziran 2016, Elle Decoration UK 2016, Tatler UK Ocak 2017, British Vogue Şubat 2017, Tatler Şubat 2017 sayılarında ve Kein Online Dergisi’nde yer aldı.Nisan 2017’de, Londra’daki Ham Yard Köyü’nde ilk pop-up’ını yapmıştı ve bu ilk pop-up sayesinde, kız kardeşler farklı yerlerde müşterilere ulaştı ve büyük bir başarı elde etti.

YÜZDE YÜZ ORGANİK

Harem London koleksiyonu tamamen yüzde yüz organik türk hamam havlusundan yapılmış olup hem sahilde hem de seyahat ederken ve kent yaşamında kadınları şık ve serin tutacak şekilde tasarlanmıştır.

2018 yılında Harem London konseptini genişletmeye ve daha fazla plaj kıyafeti oluşturmaya karar verdi. Marka, her gün erişilebilir lüks bir moda haline gelmek için ilerlemeye devam ederek, modernize edilmiş markaların üzerinde çalışmaya başladı. Yeni koleksiyon, geleneksel Türk dokumacılığına sahip modern tasarımıyla Harem London’a yeni bir hava getirmeyi hedefliyor.