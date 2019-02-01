Londra’da ırkçı saldırı: Bu sokakta yürürken İngilizce konuşun!

Irkçı söylemlerde bulunan kadının, Brezilyalılara karşı takındığı agresif ve saldırgan tutum dikkat çekerken, kadının saldırıda bulunduğu kişilerden Natalia Rossini ise olayı kamerasıyla kaydetti. Olay yaşandığında arkadaşlarıyla Westbourne Park istasyonuna doğru gitmekte olduğu öğrenilen Rossini, görüntüleri Facebook hesabından paylaştı ve şunları söyledi:

‘ŞOKE OLDUM, KONUŞAMADIM’

“Ben, eşim ve bir arkadaşımız, ana dilimiz olan Portekizce konuşuyorduk. Bir kadın ise, ‘onun ülkesinde’ olduğumuz için ana dilimizde konuşamayacağımızı düşünerek bize bağırmaya başladı. Şoke oldum, konuşamadım bile. Daha önce başıma böyle bir şey asla gelmedi ve geleceğini de düşünmezdim. Londra, sokakta yürürken bir sürü farklı dilde konuşma duyabileceğiniz, büyük bir şehir. Burası, turistik bir şehir, bu doğru değil ” dedi.