Yazar Semra Eren Nijhar’ın  kitabı Lordlar Kamara’sında tanıtıldı

Eren Najhar’ın Lordlar Kamarası’ında Lord Balfe’nin ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım resepsiyonuna, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Konsolosu Buket Kop, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Milletvekili Rupa Hug, Enfield Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Karahasan, Sabri Özaydın, Chelsea Belediye Meclis Üyeleri Cem Kemah’ın yanı sıra sanatçı, akademisyenler, yazarlar ve dernek temsicileriyle birlikte birçok davetli katıldı.

Yazar Eren-Nijhar, kitapta yer alan röportajlarına değinerek, 2000-2006 yılları arasında yaptığını ve 2006 yılında Londra Büyükşehir Binası’nda geçekleşen bir sergiden sonra, çalışmayı gelen bir davet üzerine Avrupa Parlamentosu’na götürerek Brüksel’de sergiledigini dile getirdi. Çalışmanın Londra’da birçok belediyeyi gezdikten sonra kitaplaştığını belirten Eren-Nijhar, İngiltere’de yaşayan Türkiye’li ve Kıbrıs’lı vatandaşaların öz-yaşam hikayelerini biraraya getiren ve içeren ilk kitap olduğunu aktardı. Etkinlikte konuşan Lord Balfe, kitabın içeriğine değinerek, biyografilerin Londra’da yaşayan ve yaşamakta olan Türklerin hayatlarına ışık tuttuğunu ve bu bağlamda çalişmanın kendisi açısından önem taşıdığını belirtti.

Başkonsolos Çınar Ergin’le KKTC Konsolosu Buket Kop’ta yaptıkları konuşmalarda, İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun kısaca özgeçmişine değinerek, İngiliz toplumu içinde önemli bir yer edindiklerini ifade ettiler. Düzenlenen programın sonlarına doğru, davete katılım gösteren misafirlerden gelen soruları yanıtlayan Eren Nijhar, okuyucularının kitaplarını imzaladı.