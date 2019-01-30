İNGİLTERE’DE doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Gençler Birliği İngiltere (KTGBI) Kuzey Londra’daki en eski Türk dernek okullarından birisi olan Hornsey Atatürk Okulu’na, 27 Kasım Pazar günü ziyaret gerçekleştirdi.

KTGBİ Yönetim Üyeleri, Hornsey Atatürk Okulu’na gerçekleştirmiş olduğu ziyarette “Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri” ile ilgili dernek yöneticilerinden bilgi aldı, A Level öğrencileri ile görüştü.

A Level öğrencileriyle görüşen KTGBİ, gençlik birliği ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öğrencilere, ihtiyaçları ve sorunlarını tespit edip çözüm üretmek için çalıştıklarını vurgulayan KTGBI, gençlere yönelik her türlü desteği sağlamak için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti.

KTGBİ Eğitim Sorumlusu Yaren Kuruovalı, ziyaret ilgili şunları söyledi:

“İngiltere’deki gençlerin kendi dil ve kültürünü en iyi şekilde öğrenmeleri için uğraş veren Türk okulları bizler için çok önemli. Burada bulunan öğrencilerin GCSE Türkçe ve A Levels Türkçe sınavlarını yapması ise gençler için özellikle koleje ve Üniversite’ye başvuru yaparken çok faydalı olacak. Gençlerimizi Türk okullarına teşvik etmek için çalışmalarımız olacaktır.

KTGBİ olarak, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yürütmek, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, kültürünü tanıtmak ve bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmaya yönelik çalışmaları oluşturacağız.

Türk okullarındaki gençlerimize ulaşarak bunu başaracağız.”

GENÇLİK BULUŞMASI

KTGBI, öğrencileri 22 Şubat Cuma akşamı gerçekleşecek olan ‘Gençlik Buluşması’na davet etti.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, 22 Şubat Cuma akşamı saat 19.30’da ‘Gençlik Buluşması’ düzenliyor.

KTGBİ Başkan Yardımcısı ve Sosyal Aktivite Sorumlusu Bayram Çubuk, 22 Şubat’ta gençlerin tek çatı altında bir araya gelip tanışma ortamı yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında şöyle bilgi verdi:

“İngiltere’de doğup büyüyen ve yaşamakta olan, ya da Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumaya veya yaşamaya gelen gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmayı hedefliyoruz. 22 Şubat Cuma akşamı gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm gençlerimiz davetlidir. Gençler olarak bir araya gelip eğlenmenin vakti geldi. 22 Şubat Cuma akşamı hep birlikte eğlenip güçlü bir ses oluşturacağız. 22 Şubat’ta kimseye söz vermeyin. Tüm gençlerimizi bekliyoruz”

22 Şubat’ta gerçekleşecek olan etkinlikte, açık büfe, eğlence ve müzik olacağı açıklandı. Giriş ücreti ise 5 pound olacak. ‘Gençlik Buluşması’ 22 Şubat saat 19.30’da Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek.