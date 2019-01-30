Londra Moda Haftası’nda, Türk Modacı Akın’ın koleksiyonu sunulacak

ÜNLÜ Türk Modacı Çiğdem Akın’ın 17 Şubat’ta Londra Moda Haftası kapsamında son-bahar kış 2019-2020 kreasyonunu tanıtılacağı defilesi yapılacak.

Thames nehri kenarında Londra’nın Jazz ve fine dining restoranlarından biri olan Jazzgir defileye ev sahipliği yapacak.

Vakko’nun baş tasarımcılığından sonra kendi markasını kuran ve şu anda bir dünya markası olan Çiğdem Akın’ın Londra Moda haftası defilesinde sonbahar kış 2019-20 Obsidian (volkanik kaynaklı siyah renkte cam kristali) isimli koleksiyonu sunulacak. Millenial Kadını için bire bir olan bu son derece yaratıcı tasarımları birbirinden orijinal mankenler sunacak.

Defilenin bir diğer özelliği de Londra’da faaliyet gösteren Lifetime Learning Vakıfı yararına olması. Defileden elde edilen gelir yetişkin eğitimine büyük katkıları olan ve işsizlikle savaşan bu kuruma bağışlanacak.

Defileden iki gün önce, yani 15 Şubat’ta ise defilenin lansmanı yapılacak.

ÇİĞDEM AKIN KİMDİR?

Profesyonel çalışma hayatına 1988’de büyük Türk tekstil markası Vakko’da başlayan Çiğdem Akın, 16 yıl boyunca Vakko bünyesinde oluşturulan pek çok markanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yapmıştır.

2004 yılında kendi adıyla yarattığı markası “Çiğdem Akın”ı sınır ötesine taşıyarak bir dünya markasına doğru biçimlendirmek için tasarım yolculuğuna devam etmektedir.

2006 yılından itibaren yurt dışındaki seçkin fuarlara katılmaktadır.

Tasarımlarını yarattığı atölyesinde, “Çiğdem Akın” markası için çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda sektörün lider markalarına tasarım desteği vermektedir.

Çiğdem Akın, genellikle koleksiyonu yaratma aşamasında sıra dışı kuplar kullanmaktadır. Dolayısıyla kullandığı renkler ve kuplar zamansız bir trende öncülük etmektedir. Çiğdem Akın tasarımları her sezon rahatlıkla kullanılabilecek parçalardır ve her bedene uygun bir stil sunmaktadır.

Çiğdem Akın markası Amerika, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede tasarım butiklerinde satılmaktadır.

Çiğdem Akın Mercedes Benz Fashion Week’te bu güne kadar, ‘‘Sihirli Dokunuşlar’’, ‘‘Equine’’, ”Ada’’, “Inferno”, “Purgatorio” ve “Paradiso” Gaia ,’Nefes’ Aptalça Şeyler’isimlerinde defile gerçekleştirmiştir.

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