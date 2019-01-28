Evren Araz morgda bulundu

İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 Ocak’ta otobüs durağına gitmek için 20 km hız sınırı bulunan yolda karşıya geçmeye çalışan ve bir aracın çarparak park halindeki başka bir aracın üzerine fırlattığı kişinin, 36 yaşındaki Evren (Kenan) Araz olduğu ortaya çıktı. Polis hazırlattığı tabelalar ile görgü tanığı arıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 Ocak’ta otobüs durağına gitmek için 20 km hız sınırı bulunan yolda karşıya geçmeye çalışan ve bir aracın çarparak park halindeki başka bir aracın üzerine fırlattığı kişinin, 36 yaşındaki Evren (Kenan) Araz olduğu ortaya çıktı. Polis hazırlattığı tabelalar ile görgü tanığı arıyor.