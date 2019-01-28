Bülent Kerdi sevenleri tarafından anıldı

UZUN yıllar Londra’da yaşam süren Bülent Muhammet Kerdi Aralık ayında yaşamını yitirmişti.

Bülent Kerdi anısına, 27 Ocak Cumartesi günü Regency Banqueting Suite’te anma etkinliği gerçekleşti.

Kelebekler Müzik Grubu’nda piyanist olarak sahne alan Kerdi’nin ölümü Londra’da derin bir üzüntü yaratmıştı.

27 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen anma etkinliği, Bülent Muhammet Kerdi’nin ailesi tarafından düzenlendi.

Uzun yıllardır Kelebekler Müzik Grubu’nda piyanist olarak sahne alan Bülent Muhammet Kerdi, sevenleri tarafından anıldı.

Londra Gazete’ye konuşan Bülent Muhammet Kerdi’nin kızı, “Babamız toplum tarafından çok sevilen bir insandı ve mükemmel bir babaydı. Dolayısıyla, babamızın anısını yaşatacak bir anma töreni düzenlemek istedik. Yoğun bir katılımla gerçekleşen anma töreni bizi oldukça duygulandı, babamızın toplum tarafından bu kadar değerli olması bizim için büyük bir gurur.

Uzun yıllar Kelebekler Müzik Grubu’nda müzik kariyeri ile tanıdığımız babamız, ani ölümüyle aramızdan erken ayrıldı.

Cumartesi akşamı düzenlenen anma töreni ile babamızın olağanüstü karakterini ve geride bıraktığı izleri bir kez daha andık. Babam, birçoğumuzu etkilemişti, bir araya gelerek babamızı anmak bizim için çok anlamlıydı” dedi.