Hasan Özcan anısına Türk Okulu açıldı

HASAN Özcan anısına 12 Ocak Cumartesi günü okulu açıldı.

Geçtiğimiz yıl Barking bölgesinde 3 Şubat gecesi bir sokak çetesinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hasan Özcan’nın anısına 12 Ocak’ta okul açıldı.

Barking bölgesinde bulunan Gascoigne Primary School’da, Cumartesi günü ‘Hasan Özcan Weekend School’ açılış töreni saat 12.00’de gerçekleşti.

Açılışa Barking Belediye yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Konsolosu Çınar Ergin ve toplum üyeleri katıldı.

Şubat ayında faaliyete geçecek olan okul, Hasan Özcan’ın anısını yaşatacak.

ANNE ÖZCAN: “OĞLUMUN İSMİNİN YAŞATILMASI BİR ONURDUR”

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Özcan’ın annesi Emine Özcan’ın açılışta yaptığı duygusal konuşma yürekleri dağladı.

Acılı anne Emine Özcan, yaptığı konuşmada “Benim oğlum bunu hak etmemişti. Onun hedefleri, hayalleri vardı. Onun bu umutlarını bir bıçakla söndürmeye kimsenin hakkı yoktu. Bugün bizim için büyük ve anlamlı bir gün. Oğlumun ismi bu şekilde yaşatılması bizim için bir onurdur. Bizim amacımız çocuklarımıza, kültürümüzü, değerlerimizi ve tarihimizi öğretmektir ve bunu ne kadar güzel yaparsak, onlarda o kadar birer birey olacak.

Gençlerimizin hayallerine ve umutlarına sahip çıkalım. Belki biz Hasan’ın hayallerine sahip çıkamadık ama bundan sonraki çocuklarımızın hayallerine sahip çıkmalıyız. Çocuklarımıza güzel bir gelecek dilerim” dedi.

ERGİN: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM”

Açılışa katılan TC Londra Konsolosu Çınar Ergin günün anlam ve öneminde değinerek şu açıklamayı yaptı:

“Bugün burada zor bir görevi yerine getiriyoruz. Esasında hüzünlü bir mutluluk içerisindeyim. Hasan kardeşimizi yaklaşık bir yıl önce kaybettik. Bugün burada Hasan’ın hatırasını onurlandırmak için bir aradayız. Hepimiz bu dünyadan bir gün göçüp gideceğiz ama önemli olan bizden sonra adımızın nasıl anılacağı. Ve sanıyorum bu okul sayesinde Hasan kardeşimizin adı kendisine ve Türkiye’ye layık bir şekilde on yıllar boyunca anılmaya devam edecek.

Bu büyük adımda emeği geçen herkesi kutluyorum. Hasan’ın adını taşıyan bu okulun amacına gerçekten ulaşması için bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızın anavatan Türkiye ile bağları kopmaması ve tam tersi giderek güçlenmesi için bu okulda verilecek olan her bilginin ve çalışmanın sonuna kadar destekçisi olacağız.”

ÖĞRENCİ KAYITLARI ALINMAYA BAŞLADI

Barking bölgesinde bulunan Gascoigne Primary School’da, ‘Hasan Özcan Weekend School’ Şubat ayında ders vermeye başlayacağı açıklandı. Cumartesi günü öğrenci kayıtları alınmaya başladı.

Hasan Özcan’ın adını yaşatacak olan Okulun Müdürü Asuman hanım, güzel bir eğitim yılı gerçekleştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, “Giderek öğrenci sayısının artacağını umuyorum çünkü toplumun eğitime ve okula ne kadar ihtiyacı olduğunu yakından biliyorum” dedi.

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