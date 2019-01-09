Hasan Özcan’ın anısı, okul ile yaşayacak
HASAN Özcan anısına 12 Ocak’ta okul açılıyor.
Şubat 2017’de Londra’nın Barking bölgesinde öldürülen Türk genci Hasan Özcan anısına Türk Okulu açılıyor. Barking bölgesinde 12 Ocak 2019 Cumartesi günü açılması planlanan ‘Hasan Ozcan Weekend School’ açılış töreni saat 12.00’de gerçekleşecek.
Herkese açık olan açılışa Barking Belediye yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Konsolosu yanı sıra toplum üyeleri katılacak.
Şubat ayında faaliyete geçmesi planlanan okul, Hasan Özcan’ın anısını yaşatacak.
OLAY NASIL OLMUŞTU
Londra’da ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hasan Özcan, doğu Londra’da yer alan Barking semtinde 3 Şubat gecesi bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Üzücü olayın ardından, Londra Süleymaniye Camii’nde yapılan cenaze töreni sonrasında 15 Mart 2018’de Türkiye’deki Nizip’in Güder köyünde toprağa verildi.