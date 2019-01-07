Binali Yıldırım’dan Türkiye’de UBER kullanımına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, UBER taşımacılığı konusunda açıklamalarda bulunarak, “Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum” dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cemile Sultan Korusu’nda medya temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, istifa sorusunu yanıtlayarak, “Hukuki düzenleme olan bir konuda etik değerlere bakılmaz. TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeme konusundaki kararımda bir değişiklik yok” diye konuştu.

İstanbul’u cazip hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yıldırım, şehri huzurlu, trafik problemi asgariye inmiş, eğitim ve kültür faaliyetlerinin geliştiği bir yapıya kavuşturacaklarını kaydetti.

“İstanbul şuurunu güçlendireceğiz