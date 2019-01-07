Londra Yardım Melekleri, Tuncalı’yı ziyaret etti

LONDRA’NIN sevilen yardım kuruluşlarından Londra Yardım Melekleri Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı ziyaret etti.

Londra Yardım Melekleri tarafından düzenlenen yardım balosuna, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı davet edildi.

Londra Yarım Melekleri, ziyaret hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Kanser hastalarına yardım amaçlı düzenlemiş olduğumuz gecemize KKTC Londra temsilcimizi davet ettik. Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarette, Oya hanım ve KKTC Londra Konsolosu Buket hanımla sohbet ederek amaçlarımızı anlattık. Gecemize destek vereceklerini belirterek Melekleri çok mutlu ettiler.”

Kanser hastaları yararına yardım toplayan ‘Londra Yardım Melekleri’ geleneksel balosunu, Regency Banqueting Suite’de düzenlenen bir yardım gecesi ile gerçekleştireceğini duyurdu.

Londra Yardım Melekleri tarafından düzenlenecek balo, 26 Ocak Cumartesi akşamı saat 18.00, Regency Banqueting Suite’de gerçekleşecek.