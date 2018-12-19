Şadiye Balıkçıoğlu’ndan çocuklara anlamlı yardım

LONDRA’DA ikamet eden modacı, tasarımcı ve tiyatrocu Şadiye Balıkçıoğlu, Adıyaman bölgesinde bulunan ilkokul ve ortaokul okuyan öğrencilere bağış yapılmasında öncülük etti.

Şadiye Balıkçıoğlu Londra’da bulunan aile ve yakın arkadaş çevresiyle ile birlikte Adıyaman köylerinde maddi durumu yetersiz olan çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için bir miktar para topladı.

Şadiye Balıkçıoğlu’na eşlik eden Serap Cemal ve Semralla İbrahim, 30 Kasım’da Adıyaman köylerinde maddi durumu yetersiz 300 ilkokul ve ortaokul öğrenciye anlamlı yardımda bulundu.

Şadiye Balıkçıoğlu, Serap Cemal ve Semralla İbrahim Londra’da hayırseverler tarafından toplanan parayla ile birlikte ihtiyaç sahibi çocuklar için alışveriş yaptı.

Uzun yıllardır birçok hayır işleri ile tanınan Şadiye Balıkçıoğlu, bu kez Adıyaman köylerinde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar için kollarını sıvadı.

Adıyaman köylerinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye, hayırseverlerin gönderdiği bere, atkı ve eldivenlerin dağıtılmasında öncülük yaptı.

Yaklaşık bir hafta süreyle, Adıyaman köylerinde okuyan öğrencileri ziyaret eden Şadiye Balıkçıoğlu, Serap Cemal ve Semralla İbrahim, öğrencilerle yakından ilgilenip, öğrencilerle sohbet etti.

Londra’daki hayırseverler Adıyaman’da okuyan maddi durumu yetersiz öğrencileri sevindirdi.

Özellikle kış aylarının oldukça soğuk geçtiği Adıyaman’da, 300 tane çocuk kışta artık üşümeyecek.

Kendi maddi imkanlarıyla bu ihtiyaçlı öğrencilerin yardımına koşan Londra’daki hayırseverler ve bu girişime öncülük eden Şadiye Balıkçıoğlu, ayakkabıdan monta kadar öğrencilerin kışlık tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptı.

Hayırsever üç kadın, toplanan parayla öğrencilere kışlık ıhtıyaçlar aldı ve onlarla hatıra fotoğrafları çekti.

“ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ O TEBESSÜMÜ GÖRMEK BAMBAŞKA BİR DUYGU”

Londra Gazete’ye konuşan Şadiye Balıkçıoğlu, Adıyaman’daki öğrenciler için gerçekleştirmiş oldukları örnek davranış hakkında şunları söyledi:

“Kendimi bildim bileli insanlara yardım etmek için uğraştım. Bunu en içten duygularımla yaptım ve emekli olduktan sonra böylesi girişimlerin artması için daha fazla çalıştım. Yapmış olduğum girişimlerden pek bahsetmeyi sevmem ama çocukların yüzündeki o tebessümü görmek bambaşka bir duygu gerçekten.

Londra’daki çevremiz, yakın arkadaşlarımız ve ailemiz tarafından toplanan para sayesinde, maddi durumu yetersiz ve ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için küçük bir katkıda bulunduk. Gitmeden önce oradaki okullarla gereken iletişimi kurarak ihtiyaç sahibi olan çocukları tespit ettik. Bu gerçekleştirdiğimiz yardım için bize destek olan herkese ayrıç çok teşekkür ederim.

Adıyaman benim için farklı ve muazzam bir tecrübe oldu. Çocuklar aslında fazla bir şey istemiyor, hiç ummadığınız şeylerden büyük mutluluklar yaşıyor çocuklar. Küçücük sevinçleri kucaklamak isteyen bu çocuklar için Adıyaman bölgesinde bulunan bazı köyleri ziyaret ettik ve çocuklarla vakit geçirdik.”

Adıyaman’da bölgesinde bulunan bir köy okulunda çocuklarla anısını paylaşan Balıkçıoğlu, o çocuklara boş bir kağıt verdiğini ve onlara çok istedikleri bir şey çizmelerini istedi. Çocukların çoğu ayakkabı veya mont çizdiğini belirten Balıkçıoğlu, bir çocuğun sadece bir elma istediğini ve bunun kendisini ne kadar duygulandırdığını kaydetti.

Şadiye Balıkçıoğlu topluma çağrıda bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“Havalar soğuk ve ihtiyaç sahibi olan birçok çocuğumuz var. Yoksulluk içinde olan ailelere ve çocuklara yardımcı ve duyarlı olalım. Eller çok olunca, aşılmayacak engel yoktur. Dolayısıyla, yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun gelişmesi için güzel vesiledir.”

Şadiye Balıkçıoğlu’nun eşi, yazar ve tiyatrocu Osman Balıkçıoğlu eşi ile gurur duyduğuna değinerek, “bu yaptığı ne ilk ne de son yardım girişimi olacak. Onunla gurur duyuyorum.” dedi.