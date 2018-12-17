İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi yeni yönetim kurulunu seçti İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, yeni yönetim kurulu üyelerini seçti.

Londra’nın Wood Green bölgesinde bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi merkezinde yapılan kongre, 16 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

22. Dönem Yönetim Kurulu Seçiminde ‘Yeşil’ ve ‘Sarı’ listeler yarıştı. İki başkan adayının yarıştığı seçimde, 276 geçerli oyun 178’ini alan Kadir Yürük’ün ‘yeşil’ listesi kazandı. Ali Kaplan’ın sarı listesi ise 98 oyda kaldı. Geçen dönem başkanı Hüseyin Üzüm ise aday olmadı.

Listeler şöyle;

YEŞİL LİSTE: Alev Aydemir, Ali Aslan, Bektaş Kartal, Burçin Yılmaz, Dilber İmrek, Emmoş Güzel, Emsal Yaman, Hasan Bektaş, Hüseyin Çokyaşar, Kadir Yürük, Kazım Yıldırım, Mehmet Gül, Ömer Berk, Rıza Kulak, Seda Al, Serpil İşlek, Sevgi Sarıtaş, Şükrü Şahin, Sultan Bulut, Uğur Boran, Zeynel Akdoğan, Ali Osoy, Rüstem Özdemir, Özcan Çelik.

DENETLEME KURULU: Hüseyin Keskin, İmam Göztaş, Mustafa Sivas, Şevket Orman, Seyfullah Sönmez.

DİSİPLİN: Cihan Sığırtmaç, Fevzi Cinpolat, Mustafa Demir, Rüstem Özdemir, Savaş Hurman, Cemal Karabulut.

SARI LİSTE: Ali Kaplan, Kadri Yılmaz, İbrahim Mayıl, Meltem Boran, Hakan Bakır, Makbule Ay, Nilüfer Çivi, Serpil İşlek, Filiz Zengin, Döndü Balı, Ali Altuntaş, İsmail Kurban, Dursun Boran. Hıdır Aslan, Aytaç Şar, Ahmet erdal, Mahmut Demiralay, Gülali Gürgür, Latife Berk, Bektaş Kılınç, Doğan Tunç, İlhan Kale, Şükrü Şahin, Mehmet Ali Arslan.

DENETLEME KURULU: İbrahim Doğan, Hüzeyin Özmen, Hüseyin Doğan.

DİSİPLİN KURULU: Halil Arslan, Lütfü Gümüş, Hüseyin Kahraman.