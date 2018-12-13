KKTC Londra Konsolosluğu’nun kadrosu güçlendirildi

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı Londra Gazete’ye, KKTC Londra Konsolosu Buket Kop’un görevine başladığını açıkladı.

Konsolosluk kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla konsolosluk kadrosuna yeni atanan ve görevine başlayan Buket Kop, KKTC Londra Temsilciliği’nde Tuncalı ile bir araya geldi.

Tuncalı, KKTC Londra Temsilciliği resmi facebook sayfasından Kop ile birlikte fotoğraf paylaşarak, “Konsolosumuz Buket Kop görevine başlamıştır” şeklinde paylaşımda bulundu.