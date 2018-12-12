Londra’daki Türk ve Kürt çeteler, çocuklarımıza ‘kötü örnek’ oldu

LONDRA’DA bulunan İngiliz ortaokulu, Hackney ve Tottenham bölgelerinde bulunan Türk ve Kürt çeteleri hakkında öğrencilere ödev verdi.

Türk ve Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Londra’nın kuzeyinde faaliyet gösteren “Tottenham Boys”, ve doğu Londra’da “Hackney Turks” adlı Türk ve Kürt çeteleri, bu kez öğrencilere ödev olarak sunuldu.

Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplumun utancı olarak değerlendirilebilecek olan bu suç çeteleri, İngiliz okulunda artık ödev olarak örnek bir senaryo olarak öğrencilere veriliyor. Uyuşturucu ticareti ve çete savaşları ile adından söz ettiren Türk ve Kürt çeteleri öğrencilere ‘kötü bir örnek’ oldu.

Londra’da bulunan İngiliz ortaokulu, 2014 yılında BBC tarafından ‘Hackney ve Tottenham Türklerin çete savaşı’ adlı makale öğrencilere ödev olarak verdi. Öğrenciler ise bu makaleyi okuyup sorulara cevap verdi.

ÖDEV OLARAK VERİLEN MAKALE, BBC’DE YAYINLANAN HABER

Makalenin içeriği ise, 2013 yılında ‘Tottenham Boys’ olarak bilinen uyuşturucu çetesinin lideri Zafer Eren’i öldüren tetikçi ve olayla ilgisi olmayan ama tetikçiyi evine sığınmak için kabul eden aile ile ilgiliydi.

Zafer Eren’in cinayetinden suçlu bulunan 21 yaşındaki Samuel Zerei, Eren’i vurduktan sonra peşinde olan diğer çetelerden kaçmaya çalışırken, olayla ilgilisi olmayan Rachel Bubil’nin kapısına dayanarak yardım istedi.

Olaydan hiçbir şekilde haberdar olmayan Rachel Bubil ve ailesi, yaralı olan Samuel Zerei’yi içeriye aldı ve daha sonra Zerei’nin peşinde olan Freddy ismindeki çete üyesi, Bubil ailesinin evine girmeye çalıştı.

Rachel Bubil, “Evimiz olay yeri olmuştu ve evimizin içi polis doluydu. Evimiz kan golü olmuştu resmen, ailem ve çocuklarım için unutulmaz bir gündü” dedi.

MAKALEDE ÇETELERİN ZAMAN ÇİZELGESİ ÖZETLENDİ

Ayrıca makalede, Londra’daki Türk ve Kürt çetelerin şiddetli ve kanlı geçmişi zaman çizelgesi olarak şöyle özetlendi:

Tottenham Boys ismindeki çete, 2009 yılından itibaren Hackney Turks ile şiddetli bir çatışmaya karıştı.

Kanlı çatışmanın kökeni belirsizken, Ocak 2009’da Hackney bölgesindeki bir Türk olan Kemal Armağan, gece kulübünde çıkan kavgada fena halde dövülmüştü.

O olaydan sonra çok sayıda cinayete teşebbüs, şiddet, kundakçılık ve taarruzlar oldu.

Ahmet Paytak, 2009 yılının Mart ayında Tottenham Boys üyesi tarafından yönetildiği iddia edilen bir dükkanda vurularak öldürüldü.

Tottenham Boys üyesi Oktay Erbaşlı, Ekim 2009’da Kemal Eren tarafından kiralanan bir aracı sürerken vurularak öldürüldü.

Hackney Turks üyesi olan Cem Düzgün, Kasım 2009’da vurularak öldürüldü.

Tottenham Boys üyesi olarak bilinen Kemal Eren, 2012 yılında, Elbistan’da vurulup ağır yararlanmıştı.

Zafer Eren, Tottenham Boys lideri Nisan 2013’te Southgate’te vurularak öldürüldü.

ZAFER EREN CİNAYETİ

18 Nisan 2013 tarihinde meydana gelen cinayette Elbistan doğumlu Eren, iş dönüşü oturduğu sitenin otomatik araç giriş kapısından otomobili ile girip kapıyı tekrar kapatmak isterken arkasından gelen maskeli silahlı saldırganlar tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü.

Evine çok az bir mesafe kala kurşun yağmuruna tutulan Eren, ambulans ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Zafer Eren cinayetinin, Londra’nın kuzeyindeki Tottenham Boys ve Bombacılar isimli Türk- Kürt çeteleri arasındaki kavgadan kaynaklandığı söylenmişti.

TÜRK VE KÜRT ÇETELERİ OKULLARDA ÖDEV OLDU

Tottenham Boys, Bombacılar ve Hackney Turks adlı Türk ve Kürt çeteleri ile ilgili ödev yapan öğrenciler, bu çeteler hakkında verilen makaleyi okuyup öğretmen tarafından sorulan soruları cevapladı.

Öğrencilerin cevaplaması için şu sorular soruldu:

Bubil ailesi, Samuel Zerei’ye yardım ederek nasıl etkilendi?

Çete olaylarında, masum insanların olumsuz bir şekilde etkilendiği hakkında bir özet yazınız.

Yazar, metnin okuyucuların ilgilisini çekmesi için yazıyı nasıl şekillendirdi?

Bu makalede çete kültürü nasıl sunuldu?

KÖTÜ ÖRNEK OLARAK ANILDIK

Son zamanlarda, Londra’da suç oranları hızlıca artarken ve çete çatışmaları kaldığı yerden devam ederken, Londra’da uzun yıllar korku salan Türk ve Kürt çeteleri hakkında yazılan makaleler, İngiliz ortaokullarında ders olarak ele alınmaya başladı.

Ele alınan ders konusunun ise Türk ve Kürt çeteleri ile ilgili olması ve dersi işleyen çocukların söz konusu makaleden ‘ders çıkarması’ temenni edilirken, Türk ve Kürt çetelerinin ‘kötü örnek’ olarak sunulduğu görülüyor.