Geleceğin yazarları Saray Karakuş ile bir araya geldi

BRİTANYA Alevi Federasyonu bünyesinde yaratıcı yazarlık dersleri alan çocuklar Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş ile bir araya geldi.

1 saat önce
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BRİTANYA Alevi Federasyonu bünyesinde yaratıcı yazarlık dersleri alan çocuklar Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Karakuş kendi çalışma ofisini çocuklarla paylaşarak onlarla bir süre sohbet etti. Enfield AKM bünyesinde çıkan çocuk dergisi Düşkapanı için röportaj yapmak amacıyla ziyarette bulunan çocukları, meclis salonuna alan Belediye Başkanı, çocukların sorularını büyük bir özenle yanıtladı.

Çocukları ve aileleri makamında ağırlayan Karakuş onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

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