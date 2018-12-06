Londra’da Türk kadınının başarısı konuşuldu

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği ‘Kadın ve Başarı II’ konferansı düzenledi.

İADD’nin 4 Aralık Salı akşamı gerçekleştirilen konferansta ‘5 Aralık 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84. yılı’ vesilesiyle toplumda kadınların rolü ve başarıları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Konferans başlangıcında kısa bir sunum yapan İADD Başkanı Jale Özer’in ardından KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından panel konuşmacıları Yazar, Sosyolog ve belgesel yapımcısı Semre – Eren Nijar, Doç. Dr. Arın Bayraktaroğlu, Enfield Belediye Meclis Üyesi Yasemin Brett ve Takı Sanatçısı Esna Su söz alarak kadınların toplumdaki yeri ve başarılarını sunumlarıyla anlattı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konferansa kısa bir sunumla başlayan İADD Başkanı Jale Özer şöyle konuştu:

“Kadın ve Başarı konusuyla yaptığımız ikinci konferansımıza hoş geldiniz. İlk konferansımızı 16 Mart 2017 Dünya Emekçi Kadınlar gününde gerçekleştirmiştik. Bu haftada ikinci konferansımızı gerçekleştirmemizin amacı, 5 Aralık 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84. yılı olması. Bu vesileyle konferansımızın ikinci bölümünü yapmak istedik.

1923 yılında Cumhuriyetin kurulmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk, kadın konusunda özellikle devrim yasalarına başlamıştır. Erkekle toplumda eşit bir konuma getirmiştir. Bizim konferansımızın da amacı TC’nin eğitimiyle yetişmiş yurtdışında yaşayan kadınlarımızın diğer kadınlarımızı motive etmesi ve eğitim sonucunda insanın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını göstermektir. Çok başarılı, değişik hikayeler var. Kadınlarımızın Sivil Toplum Örgütlerinde yer almalarını siyasette etkin olmalarını teşvik etmek amacıyla konferanslarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle İADD olarak çağdaş, ayakları üzerinde duran kadınlar olarak, kadınlara erkeklerle eşit olma hakkı veren Atatürk’ü saygı ile anıyoruz.”

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ise kadının toplumdaki yeri ve önemiyle ilgili gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Değerli misafirler sevgili hanımlar İADD’ye, Jale Özer’e, panelimizi yöneten ve katılan kadınlarımıza teşekkür ederiz. Başarıyı herkes farklı tanımlayabilir. Yaptıkları işlerde öne çıkan hanımlar başarmış demektir. En iyi olmak, ideallerinin peşinde gitmek de başarı demektir. Hedef belirleyip çalışmak, ulaşamayıp tekrar tekrar deneyip ulaşmak yine bir başarıdır. Bu başarıya kadınlarımızın ulaşması iki katı bir çaba gerektirmektedir. Çünkü halen kadınlarımız erkeklerle eşit haklara sahip değil. Günümüzde kadınlarımıza yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadeleye devam edilmektedir. Kadınlarımız, sosyal ve profesyonel alanda daha fazla görünür hale gelmiştir ancak bu da yeterli değildir. Kadınların siyasete aktif katılımı, eşit haklara sahip olması için mücadeleye devam edilmelidir. Kadınlarımızın başarıları toplumumuzun şekillenmesinde çok etkili olacaktır. Başarı hikayeleri arttıkça başarılı kadınlarımız diğer başka kadınlara ilham verecektir. Kadının başarısı daha bilinçli bir toplum demektir. Ülkelerin ve toplumların tarihlerinde başarılı kadınların rolü büyüktür. Bizlerin de ülkelerinde, Londra’da bulunan Kıbrıslı Türk toplumunda ve Türk toplumunda öncülükler etmiş ve başarılı kadınlar mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, sivil toplum örgütlerinde kadın başkanlarımız mevcuttur; ev sahibi derneğimizin başkanı Jale Özer hanım, burada bulunan Limasollur Derneği başkanı Arife Retvan hanım ve birçok başarılı hanımımız burada bulunuyor. Daha büyük ve fazla örneği toplumumuzda mevcut. Bu başarılı örneklerin artmasını, yeni projelere temel olmasını, adaletli bir sisteme ulaşmak için mücadele edilmesini temenni ediyorum.”