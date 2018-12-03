“Psiko-Sosyal Açıdan Dil, Kimlik ve Alevilik” paneli gerçekleşti

Alevi Araştırmaları Grubu tarafından 1 Aralık cumartesi günü Britanya Alevi Federasyonu’nda “Psiko-Sosyal Açıdan Dil, Kimlik ve Alevilik” başlıklı panel gerçekleşti.

Panelde Westrminister Üniversitesi’nden Dilbilimci Dr. Birgul Yilmaz konustu.

DR. BİRGÜL YILMAZ

Birgül Yılmaz Malatya’da doğdu. Lisans eğitimini Queen Mary Üniversitesi’nde tamamladı. King’s College London’da master yaptı. 2016’da doktorasını SOAS, Univesity of London’da Kürtlerde Dil ve Kimlik konusunda bitirdi. Son iki yıldır Yunanistan’daki özellikle mülteci kamplarında yaşayanların dil sorunlarıyla ilgili çalışıyor. Şu an Westminster Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor.