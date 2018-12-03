 Zeynep Yıldırım’a mektup kampanyası gerçekleştirildi

3 saat önce
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 Armutlu Cemevi Başkanı Zeynep Yıldırım’ın tutuklanmasından sonra, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu bileşenleri tarafından organize edilen mektup kampanyası 1 Aralık 2018 Cumartesi, saat 15.00’de gerçekleştirildi.

Britanya Alevi Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Biz Zeynep Başkan’ın temizliğine, özgür, adil, eşit bir dünya düşüne inananlar olarak, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü, Saat 15.00’de, Alevi Kültür Merkezlerimizde buluşuyor ve Zeynep Başkan’a yalnız olmadığını söyleyen mektuplarımızı gönderiyoruz. Bizim gibi düşünen herkesi de yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Not: Mektuplarımızı yazarak zarfa koyup, size en yakın Alevi Kültür Merkezine 1 Aralık 2018 Cumartesi günü, Saat 15.00’de gelelim ve toplu olarak mektuplarımızı Zeynep Başkana gönderelim.

AKM’lerimize uzak olan Canlar, kendi şehirlerinden aşağıdaki adrese mektup göndererek destek olabilirler.

Zeynep Başkan’ın mektup adresi ise şöyle:

Zeynep Yıldırım

Silivri 9 No.lu Kapalı Hapishanesi C-16 Koğuşu

Silivri – İstanbul”

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