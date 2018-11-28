KHYD, Londra’dan yardımda bulunan gönüllü bağışçılara ve Euromed’e teşekkür etti

KANSER Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), Londra’dan kendilerine yardımda bulunan gönüllü bağışçılara teşekkür etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yazılı açıklamasında, 102 kolilik çok iyi durumdaki giysinin Euromed’in kendilerine sağladığı ücretsiz taşımacılık servisiyle ellerine ulaştığını belirtti ve katkı koyan herkse teşekkür etti.

DERNEK TARİHÇESİ VE KURULUŞ AMACI

Raziye Kocaismail’e 1991 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Aile ve yakınlarının gösterdiği duyarlılık sayesinde, elinde ameliyat ve tedavi masraflarını zor karşılayarak bir para ile Londra’ya gitti. Orada yakınlarının maddi desteği ve sevgi dolu yürekleri moral oldu ancak çocuklarından uzak olmanın yanında daha birçok sorun kendisinde bir takım olumsuzluklar yaşattı. Kanser hastalarının yaşadığı olumsuzlukları bertaraf etmek ve yurt dışındaki bazı güzelliklerinde adaya taşımak amacı ile dernek kurmaya karar verdi. Yaşamalı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kurmalıydı ve 26 Mayıs 1993 yılında bu dernek kuruldu.