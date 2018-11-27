İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde öğretmenler günü kutlaması

WOODGREEN’DEKİ İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı.

İAKM ve Cemevi eğitim koordinatörü Sait Örentaş’ın ve Yönetim Kurulunun birlikte düzenledikleri etkinliğe eğitmenler, öğrenciler ,veliler ve Ali Dereli dede katıldı.

Eğitim Koordinatörü ve aynı zamanda Matematik öğretmeni Sait Örentaş; öğretmenin bir kandile bezediğini, kendini tüketerek başkalarına ışık vererek yol olduğunu ayrıca ilimden gidilmeyen yolun sonunun karanlık olduğunu ifade etti.

Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Üzüm; eğitmenlerin çocuklarımız üzerinde ne kadar etkili olduğunu, onların yaşamına çok olumlu katkılarda bulunduklarını ve bu nedenle bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladığını söyledi.

Ali Dereli ise; öğretmenin bir güneş gibi olduğunu ifade ederek, gençlerimizi ve çocuklarımızı aydınlattığını, ayrıca 29 Kasım Perşembe akşamı Woodgreen Cemevi’nde öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz, velilerimizle bir eğitim üzerine muhabbet cemi yapılacağını duyurdu.

Öğretmenler gününde düzenlenen etkinlikte, öğretmenlere çiçeklerini öğrenciler verdi.

Eğitim koordinatörü Sait Örentaş geçen yılsonunda yapılan sınavda 1 yıl Woodgreen Cemevi’nde ücretsiz eğitim kazanan Nehir İşlek, Baran Cecen ve Eylem Ataç’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.