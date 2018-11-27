Hapisten kaçan adam polis tarafından aranıyor

Polis, 2008’de Kuzey Londra’nın Islington kentindeki otobüs durağında 16 yaşındaki bir çocuğu öldürmekle suçlanan Ahmet Gomulu’nun açık hapisten kaçtığı gerekçesiyle, arandığını duyurdu.

2008 yılında meydana gelen bıçaklama olayında suçlu bulunan zanlı Ahmet Gomulu’nun en son 25 Kasım tarihinde görüldüğünü açıklayan polis yetkilileri, herhangi bir bilgi sahibi olanların 999 numaralı telefonu aralarını söyledi.

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre kısa ve koyu renkli saçı olan ve kısa sakalı bulunan adamın nike siyah tişört, nike mavi eşofman altı, nike mavi sweatshirt giydiğini açıkladı.

Aranan kişinin, Londra’nın Stoke Newington, Southend ve Essex’te sıklıkla görüldüğünü kaydetti.

Adam, 12 yıl boyunca açık hapishane cezası almıştı.