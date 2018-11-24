Londra’da genç Türk kadını tren kazası kurbanı

Geçtiğimiz Perşembe sabahı Canada Water istasyonunda bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kadın Türk çıktı.

1 saat önce
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Hesna Firuze (solda) hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Perşembe sabahı Canada Water istasyonunda bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kadın Türk çıktı.

Gece yarısı 12.30 sularında yapılan ihbar üzerine olay yerine giden acil servis ekibi trenin çarptığı yaralı bir genç kadını buldu. Ambulans ekibinin olağanüstü çabasına rağmen adının Hesna Firuze olduğu öğrenilen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

British Transpor Police sözcüsü, olayın ilk aşamada şüpheli olarak görülmediğini kaydetti.

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