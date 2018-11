TWPA’den yıl sonu kermesi

Londra’da bulunan ve toplumumuz kadınlarını başarılı bir şekilde temsil eden, ayrıca en eski ve köklü derneklerden biri olma özelliği taşıyan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği Kuzey Londra’da bulunan binasında bir yardım kermesi düzenledi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yardım kermesi, yönetici ve üyelerin yıl boyunca hazırlamış olduğu çeşitli el emeği işleri kermeste görücüye çıkardı. Kermeste, patikten kıyafete, el işi hediyelik eşyadan Kıbrıs ve Türk mutfağının lezzetli yemeklerine kadar birçok ürün sergilendi.

Düzenlenen ‘yıl sonu yardım kermesi’ etkinliğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, KKTC Londra Temsilciliği Siyasi İşler Bölümü’nden Dilşad Şenol, TWPA Başkanı Ayşe İbrahim, dernek yöneticileri, dernek üyeleri ve Londra’da yaşayan vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen kermese gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten TWPA Başkanı Ayşe İbrahim şunları söyledi:

“Her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz kermesimizi bugünde gerçekleştirdiğimiz için oldukça mutluyuz. Yönetici ve üyelerimizin yıl boyunca evlerinde ve derneğimizde yaptığı el emeği işleri kermesimizde sergiliyoruz. Burada satılan her parça ürünün geliri derneğimize kalacak. Derneğimiz Londra’da bulunan toplumumuzun her zaman yanında olmuş ve olmaya da devam ediyor. Ben derneğimize her yaştan kadının katılmasını bekliyor ve kadınlarımızı derneğimize davet ediyorum. İleride böyle bir derneğin parçası oldukları için kendileri ile gurur duyacaklarına eminim. Bugün derneğimizin düzenlediği kermes davetimize iştirak eden KKTC Temsilcimiz Oya Tuncalı’ya, ayrıca tüm üye ve dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

Davete katılan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Londra’daki en eski derneklerden biri olan TWPA’yi her zaman desteklediklerini belirterek, sergide satılan bazı ürünlerden satın alarak kendisi de kişisel olarak yardımda bulundu.