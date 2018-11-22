Londra’daki Aksaraylılar dernek kuruyor

İNGİLTERE’DE geniş bir nüfusa sahip olan Aksaraylılar bir dernek çatısı altında toplanıyor.

32 dakika önce
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İNGİLTERE’DE geniş bir nüfusa sahip olan Aksaraylılar bir dernek çatısı altında toplanıyor.

Yeni yönetim kurulunun belirleneceği ilk toplantı için, yetkililer Londra’da yaşayan Aksaraylılara çağrıda bulundu.

Kuzey Londra’da Haringey’de bulunan Devran Restoran’da yapılacak olan ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri ve tüzük üzerinde görüşülecek.

Dernek kuruculularından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Üyemiz, değerli hemşerilerimiz:

25 Kasım 2018 günü saat 18.30 da Devran Restoran Haringey’de 487 Green Lanes, London N4 1AJ adresinde siz değerli üyelerimizle Kuruluş toplantısı yapılması planlanmıştır.

Bu toplantımızda derneğimizin kuruluşunun değerlendirilmesi, yönetimi seçimim faaliyetlerin açık bir şekilde dikkatlerinize sunulması, yapılacaklar hakkında da sizlerden gelecek önerilerin değerlendirmesi yapılacaktır.

Toplantıda geniş olarak açıklamayı planladığımız hususlardan yönetimin seçilmesi ile geçici dernek tüzüğünün paylaşılması hedeflenmektedir.

Derneğimizin ve Aksaraylı hemşerilerimizin adına toplantıya katılmanızı özellikle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

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