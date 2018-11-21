Çalışkan: “Şiddet olaylarından, derin endişe duyuyorum”

İKİ gün içinde Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde, silahlı ve bıçaklı saldırıları sonucunda toplam 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Londra’da son zamanlarda hızlıca artan suçlar toplum arasında büyük endişe yaratmaya devam ederken, hafta sonu Edmonton bölgesinde yaşanan bıçaklı ve silahlı saldırı, bölge halkı için ciddi bir güvensizlik oluşturdu.

Edmonton bölgesinde yaşayan vatandaşlar kendilerini güvende hissetmediklerini ve dışarı çıkmaktan endişe duyduklarını belirtti.

Hafta sonu yaşanan olaylarla ilişkin Edmonton İşçi Partisi Milletvekilli Kate Osamor ve Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan açıklama yaptı.

Kate Osamor konuyla ilgili şunları söyledi:

“Pazar akşamı Edmonton’da gerçekleşen bıçaklama olayı ve Cumartesi akşamı gerçekleşen silahlı saldırı bizleri derinden üzmüştür. Bu yaşananlar korkunç ve bu olaylar hakkında herhangi bir bilgi sahibiyseniz lütfen polise bildiklerinizi anlatın. Bu şiddet ve suç olayları derhal durmalı. Toplumumuz, korku ve endişe içinde kalmamalı.

Son dönem yaşanan şiddet olayları, gençlerimizin, ailelerimizin, arkadaşlarımızın ve sevdiklerimizin yaşamlarını parçalıyor.

Mevcut hükümet, yerel yönetime kemer sıkma politikasını uygulamak yerine, gençlere karşı sorumluluklarını üstlenmek zorunda. Bütçe kesintileri veya kemer sıkmakla, halkı güvende tutamazsınız. Hükümetin, vatandaşlarına güven sağlamakta oldukça başarısız olduğu ortada.”

Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan hafta sonu yaşanan şiddet olayları hakkında şunları söyledi:

“Edmonton’da hafta sonu gerçekleşen şiddet olayları nedeniyle derin endişe duymaktayım. Kalbim, yerel toplulukla. Metropolitan Polisi ile toplum güvenliği konusunda yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve gereken her türlü desteği sağlayacağız.

Bu arada, bu soruşturmada yardımcı olabilecek herhangi bir bilginiz varsa, Metropolitan Polisi ile iletişim kurmanızı rica ederim.”