“Onların gelecekleri adına bir dokunuş”

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Eğitim Koordinatörü Sait Örentaş’ın GCSE sınavlarına için hazırladığı, yeni matematik kitabının tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Wood Green’de bulunan Cemevi’nde gerçekleşen basın toplantısına İAKM Başkanı Hüseyin Üzüm, Başkan Yardımcısı Kadir Yürük, Genel Sekreter Savaş Hurman, Bütçe Komisyon Başkanı Zeynel Akdoğan, Eğitim Koordinatörü Sait Örentaş ve Londra’da bulunan bazı basın mensupları katıldı.

Cemevi bünyesinde 650’ye yakın öğrenciye ders verildiğini belirten Başkan Üzmez şunları söyledi:

“Gençlerimizin eğitimini oldukça önemsiyor ve bu yüzden eğitim alanında sürekli kendimizi yenilemeye devam ediyoruz. Bugün Eğitim koordinatörümüz ve değerli hocamız Sait Örentaş’ın kitabının lansmanı için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu değerli eğitim eseri, öğrencilere oldukça fayda sağlayacak. İngiltere genelindeki Türkçe konuşan okullara, cemevlerine, köy ve yöre derneklerine kitabı en kısa sürede ulaştıracağız. Dileyenler buralardan temin edebilir.”

28 yıllık eğitim ve öğretim tecrübesiyle özellikle GCSE sınavlarında matematik ile ilgili kaynak ihtiyacına yardımcı olmak maksadıyla bu kitabı hazırladıklarına değinen Örentaş şunları söyledi:

“Kitabımız tamamen İngiltere’de ki eğitim müfredatı ve sınav sistemine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu kitabın devamı da gelecek. Bu kitap öğrencilerin hem konuyu anlamasına, hem de kendilerini denemelerine yardımcı olacak. Öncelikle İngiltere genelinde Cemevi ve yöre derneklerine kitabımızın bir örneğini göndereceğiz. Onlardan gelen talepler doğrultusunda dağıtımını sağlayacağız.

“ÜCRETSİZ GCSE VE SATS KURSLARI”

“Ayrıca farklı projelerimizden de bahsetmek istiyorum. Birincisi Cuma günleri burada 2 saat ücretsiz GCSE sınavına hazırlık kurslarımız var. Aynı şekilde SATS sınavlarına hazırlık derslerimiz de var. Bu kurslarımız herkese açık ve ücretsizdir.”

“ANKARA ANLAŞMALI AİLELERE ÖZEL”

“Önümüzdeki ay organize etmeyi düşündüğümüz bir diğer projemizde Ankara Anlaşmalı ailelerin çocukları için. Bildiğiniz gibi Ankara Anlaşması ile burada yaşayan bir sürü vatandaş var. Bu aileler buraya çocuklarını getirdikleri zaman hangi yaş grubunda olurlarsa olsunlar eğitimde sıkıntı çekiyorlar. Özellikle iki noktada çok büyük sıkıntı yaşadıklarını gözlemliyorum. Birincisi Matematik, ikincisi de İngilizce. Buradaki müfredata uygun bir şekilde hazırlanmakta zorluk çekiyorlar. Hatta birçoğu da birebir özel ders aldırmayı düşünüyor ama imkanları yetmiyor. Biz bu konuda da kendilerine özel imkanlar sunmayı planlıyoruz. Büyük ihtimalle yılbaşı öncesinde bu projeye de başlamayı düşünüyoruz.”

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR”

“Özellikle bu kitabımızın baştan sona kadar hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir kitap gerçekten kolay hazırlanmıyor. Bu işi bilenler iyi bilir 2-3 sayfa kaynak hazırlamak bile emek isteyen bir çalışma gerektirir. Umarım bu kaynak kitabımız tüm öğrencilere fayda sağlar ve her öğrenciye ulaşır.”