“Aynı dini, dili ve para birimini paylaştığımız kardeşlerimize bile, KKTC’yi tanıtacağız”

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra’da düzenlenen World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda ki ziyaretleri kapsamında 6 Kasım Salı akşamı, MÜSİAD UK ve MUSİAD KKTC’nin ortaklaşa düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Yatırım Fırsatları Semineri’ne katıldı.

Bakan Ataoğlu’na ziyaretleri sırasında KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı da eşlik etti.

Londra Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, MUSİAD UK Başkanı Nuri Bulgurcu ile MUSİAD KKTC Başkanı Okyay Sadıkoğlu birer konuşma yaparak iki kurum arasındaki işbirliği çalışmalarının, turizm alanında artırılması yönünde karar birliğine vardı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise gecede yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’ın özellikle fiyat, kalite ve güvenlik faktörleri düşünüldüğünde uygun bir destinasyon oluşu sebebi ile son yıllarda doluluk, geceleme, turist sayısı ve konaklayan turist sayılarında artış görüldüğünü söyledi.

Ataoğlu; “Öncelikli pazarlarımızdan olan ve hatırı sayılır bir sayıda yurttaşımızın yaşadığı İngiltere pazarımızın tekrardan eski seviyelere gelebilmesi için İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Elimizden geldiğince Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetini tanımayanlara, kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle aynı dini, dili ve para birimini paylaştığımız kardeşlerimize bile, KKTC’yi tanıtacağız” diye konuştu.

TURİZM STRATEJİK PLANI HAZIRLANIYOR

Turizm Stratejik Planın, Bakanlık tarafından hazırlanma başladığından da bahseden Ataoğlu, bu çerçevede ana hedef olarak 3 yıl içerisinde (2018-2021) özellikle Bafra bölgesi ve Girne’de inşaatı başlayan yatırımlarının sonlandırılması kapsamında 40 bin yatak, 2 milyon turist, 2 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirtti.

Ataoğlu, sonraki 5 yıllık ( 2021-2026 ) stratejik gelişim planında ise yatak kapasitesinin 50 bin hedefi ile en az 3 milyon turist ve 3 milyar dolar gelir öngördüklerini de açıkladı.

Seminerin ardından MUSİAD UK Başkanı Nuri Bulgurcu, Bakan Ataoğlu’na teşekkür plaketi sundu.