Cumhuriyet coşkusu elçilikte kutlandı

Cumhuriyetin 95’nci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin Londra Büyükelçiliği’nde bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonu düzenleyen Türkiye’nin yeni Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve eşi Gül Yalçın katılan konukları kapıda karşılayarak ‘hoş geldiniz’ dedi. Yoğun bir ilgi gören Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna İngiliz diplomatlar ve yabancı ülkelerin Londra’da bulunan temsilcileri başta olmak üzere yüzlerce davetli konuk katıldı.

Türkiye’nin Londra’daki yeni Büyükelçisi olarak tam bir ay gibi kısa bir süredir burada bulunduğunu ifade eden Büyükelçi Yalçın şunları söyledi;

“Eşim Gül Hanım ile birlikte bugün burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız vesilesi ile sizi, yine sizlerin, milletimizin, devletimizin evinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi saygı ile anıyoruz. Kısa bir süredir burada olmama rağmen birçok kişiyle tanıştım. Bundan sonra da yoğun bir şekilde sizlerle tanışmaya ve sizleri dinlemeye devam edeceğim. Birçok şeyi birlikte yapabileceğimize inanıyorum. Hepinize tek tek hoş geldiniz diyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.”

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayınlamış olduğu mesajı okuyan Büyükelçi Yalçın’ın okuduğu mesaj özetle şöyle;

“Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ederim. Cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. İlk Meclis’ten bugüne kadar, milli iradenin temsilcisi olarak ülkemizin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Bin yıllık vatanımızın Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdad, şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hayatları kaybeden güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıraları, milletimizin hafızasında ve devletimizin kimliğinde daima yaşayacaktır.

Ülkemizi “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma” mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum.

Bugün açılışını yapmakta olduğumuz İstanbul’daki yeni havalimanımızın da, işte bu ışıklardan biridir.

Selçukludan Osmanlıya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyetine devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Bugün 95’nci yıldönümüme vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum.”