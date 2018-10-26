Maraş katliamında ölenler, Britanya parlamentosunda anılacak

ALEVİ Sekreteryası 4. Olağan Genel Kurulunu 23 Ekim Salı günü gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Alevi Sekreteryası Genel Kuruluna katılan 21 Britanya milletvekili ve Lord Hussein Qurban ve Britanya Alevi Federasyonu temsilcileri destek verdi.

Toplam 22 parlamenterin üye olduğu partiler üstü Parlamento Sekreteryası Genel Kurulunda Alevi toplumunu ilgilendiren önemli kararlar alındı. Katılanlar arasında Sekreterya Başkanı Joan Ryan, Başkan yardımcısı, Kate Osamor, Rosie Winterton ve BAF Başkanı israfil Erbil de hazır bulundu.

Sekreteryanın aldığı karar gereği 40. yılında Maraş katliamında öldürülen insanlar 4 Aralık 2018 Salı günü Britanya parlamentosunun önemli salonlarından biri olan ‘Grand Committee Room’ da anılacak. Yine genel kurul kararı olarak 21 Kasım 2018 Çarşamba günü ise Britanya Alevi Kadınlar Birliği ve sekreterya ortak programında Türkiye’de ve Dünyada kadın hak ihlalleri ve Alevi kadın mücadelesinin anlatılacağı sunumlar yer alacak.

Joan Ryan: ‘’Alevi sekreteryası başkanı olmaktan ve Alevi toplumu ile tanışmaktan onur duyuyorum. Maraş katliamı anması için tüm Alevi toplumu ve mazlum halkların dostlarından destek bekliyoruz. Sekreterya ya destek veren milletvekillerimizin sayısı sürekli artmaktadır. Beş milletvekili ile başlamıştık şimdi sayımız yirmi iki oldu ve her an artıyor’’ diye konuştu.

Kate Osamor: ‘’Aleviler hak ettiği tanınma ve bilinmeye mutlaka ulaşacaklardır. Milletvekilleri olarak Alevi değerlerini tanıtmaya ve en iyi şekilde temsil edilmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

İsrafil Erbil: ‘’Dördüncü yılında Alevi Sekreteryasının ulaştığı başarıyı takdir ediyoruz. Alevilerin şahsında tüm mazlum halkların sesi olan bu oluşuma destek veren 22 parlamenter ve tüm insanlara teşekkür ederiz. 40. Yılında Maraş katliamına duydukları ilgi ve dayanışma çok değerlidir. 40 yıldır kayıp mezarlarımız var. Halen katiller yargılanmadı, Türk devleti özür dilemedi fakat Alevi sekreteryası Parlamento binasının en önemli salonunda canalrımızı anma etkinliği gerçekleştiriyor. Bu anmaya Britanya ve Britanya dışında gelebilecek tüm Canların destek vermesini bekliyoruz’’ diye konuştu.