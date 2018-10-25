Dr. Sırrı, toplumu kansere karşı bilinçlendirdi

LONDRA’NIN sevilen yardım kuruluşlarından Londra Yardım Melekleri ‘Kanser Farkındalık’ konulu seminer gerçekleştirdi. Organize edilen seminerin sunumunu, kuruluşun Fahri Başkanı Dr. Teoman Sırrı yaptı.

Londra’da Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde (TCCA) 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen seminer, yoğun ilgiyle karşılandı.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’ten tıp ödül alan Dr. Teoman Sırrı’nın sunum yaptığı seminerde ‘kanser’ ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Katılımcılar, Dr. Teoman Sırrı’nın gerçekleştirdiği sunumu dikkatle dinleyerek notlar aldı.

Dünya’da ve özellikle Kıbrıs’ta kanser vakalarının oldukça arttığına değinen Dr. Sırrı, kanserin oluşumu, nedenleri ve kanserden korunmak için alınacak önlemleri anlattı. Özellikle kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanserine dikkat çeken Sırrı, kanserin genetik tehlikesine vurgu yaptı. Özellikle sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Sırrı, alkol ve sigara kullanımının kanser olma riskini artırdığını söyledi.

Yoğun ilgi ile takip edilen ‘Kanser Farkındalık’ sunumu sırasında Sırrı, katılımcılara hem kanserle ilgi bilgi verdi hem de merak edilenleri yanıtladı. Sunumu dikkatle dinleyen katılımcılar, önemli bilgilerle ilgili notlar alarak ve Dr. Sırrı ile karşılıklı sohbet ederek, sunuma katıldı.

Londra Yardım Melekleri, seminerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Meme kanseri, kadınlar arasında en yaygın ikinci ölüm nedeni. Kanseri yenmenin tek yolu ise, erken teşhis. Bu nedenle, insanların bu ölümcül kanser hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi, erken teşhisin kilit noktası.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, ekim ayı ‘Meme kanseri hakkında farkındalık yaratma ayı’ olarak belirlenmiş. Bu fırsattan yararlanarak, biz de, ülkemiz insanlarını bu konu ve diğer kanserler hakkında bilgilendirmek ve bir farkındalık yaratmak istedik. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ile orta çalışmamızda konu hakkında Fahri Başkanımız Dr. Teoman Sırrı tarafından sunum gerçekleştirilecek.”

MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI

Meme kanseri, tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her sekiz kadından birinin hayatının belirli zamanlarında meme kanserine yakalanacağı kaydediliyor. Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhis olarak ifade ediliyor. Kanser yayılmadan önce teşhis edilmesi durumunda yüzde 96’ya kadar varan oranlarda, kişi yaşam şansına sahip oluyor. Bu kapsamda tüm dünyada 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı eğitim ve taramalarla değerlendiriliyor. 1985’ten itibaren tüm dünyada ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, 15 Ekim ise Meme Kanseri Farkındalık Günü olarak kutlanıyor.