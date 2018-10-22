Alevi gençlik Haci Bektaş Veli Şenliği’nde buluşacak
İngiltere Alevi Gençler Birliği’nin düzenlediği Hünkar Hace Bektaş-i Veli Gençlik Şenliği 27 Ekim Cumartesi tarihinde, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde gerçekleşecek.
‘O Ses Türkiye’nin sevilen yarışmacılardan Grup Zemheri ve Anatolian Collective gecede sahne alacak.
İngiltere’deki Alevi gençlerin yoğun ilgi duyduğu ve katılacağı Şenliğin biletleri £15’tan satışa sunuldu.
Hünkar Hace Bektaş-i Veli Gençlik Şenliği 19 Clarendon Road, Londra N8 0DD adresinde bütün gençlerin saat 18.30 itibarıyla katılımını bekliyor.